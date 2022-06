Dan Nica: ”Creșterea prețurilor nu are legătură cu războiul! Este o speculă!”

”Se dorește să trăim într-o lume mai bună, cu aer mai curat, cu apă mai curată și toată lumea să fie mulțumită că nu vom mai fi supuși unei agresiuni pe care o vedem, din păcate, în fiecare zi ,de noxe, de aer care este irespirabil și cu consecințe nedorite pentru sănătate.

Pe de altă parte, întrebarea numărul unu este cum facem să atingem aceste obiective. Prin reducere la absurd am putea să spunem că de mâine închidem toată industria, oprim toate mașinile să circule și în mod evident vom avea un aer mai curat. Ceea ce sigur că este o utopie.

Obiectivele climatice trebuie atinse într-o manieră inteligentă, care să nu afecteze nici locurile de muncă, nici industria din România. Să avem un grad de competitivitate și să ne și permitem să ne dezvoltăm pe mai departe. Și știm că putem face aceste lucruri.

Când se adoptă o lege la nivelul Uniunii Europene, ea nu este perfectă pentru toate statele membre. Și întrebarea este cum faci ca să miști acea legislație astfel încât pentru România să fie cât mai bună, adică să nu ne lovească foarte puternic, să ne ajute. Fiecare trage să fie cât mai bine pentru țara lui, de aceea noi suntem aici, ca să ne asigurăm că în momentul în care adoptăm o legislație ea are acele prevederi care țin cont și de specificul țării noastre.

Contextul este așa. Eu fac parte dintre aceia care cred că această creștere a prețurilor nu are legătură nici cu războiul din Ucraina, nici cu revenirea economică după pandemia pe care am traversat-o cu toții. Are legătură într-o proporție foarte mare cu speculații. Cu specularea prețului.

Când spun specularea prețului, eu spun așa. Că dacă tu cumperi gazul, că îl cumperi cu o sumă, să spunem cu 100 de euro, tu, în mod normal, ca să fii profitabil, ar trebui să vinzi acea cantitate cu, dacă media profitabilității în Uniunea Europeană este undeva de 10-12%, să spunem cu 110 euro, chiar 120. Există un HUB de gaze la Amsterdam unde acolo se vinde acest gaz și cu 300 de euro. Deci fără nicio legătură cu prețul de achiziție.

De aceea eu spun că aceasta este o speculă și din ianuarie am început la fiecare întâlnire să spun că este inadmisibil să constatăm cu toții că oamenii plătesc facturi mai mari la electricitate și la gaz și că vom avea inflație. Lucru care s-a confirmat. Pentru că atunci erau două variante. O variantă preferată de mine care să spună că punem o limitare cu cât ai voie să revinzi ceea ce cumperi, ceea ce vă spuneam de rata de profitabilitate să nu fie mai mult de 20%, sau varianta de a merge către consumatorii vulnerabili, să îi ajuți cu bani. Și eu am spus că normal că trebuie să îi ajuți pe consumatorii vulnerabili, dar acest lucru nu va rezolva problema inflației pentru că celelalte prețuri se vor duce în sus”, a explicat europarlamentarul Dan Nica la Antena 3.