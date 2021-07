Plăţile "cash" ar urma să fie limitate în UE, conform unui proiect al Comisiei Europene care vine de hac și criptomonedelor

Comisia Europeană propune, în cadrul planului de înfiinţare a unei Autorităţi a Uniunii Europene privind combaterea activităţilor de spălare a banilor, limitarea plăţilor în numerar la 10.000 de euro şi introducerea unor reglementări clare privind tranzacţiile în cripromonede.

"Infracţiunile financiare generează miliarde de euro de bani murdari în fiecare an. În fiecare moment, ştim că infractorii filtrează cel puţin unele dintre profiturile obţinute prin intermediul sistemului financiar al Uniunii Europene", a declarat, marţi după-amiază, Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Afaceri economice.

"Spălarea de bani reprezintă în sine o infracţiune. Dar aceste activităţi sunt strâns legate de alte forme grave de crimă organizată şi de finanţarea terorismului. Trebuie să intensificăm coordonarea între ţările UE pentru combaterea infracţiunilor financiare transfrontaliere. (...) Intenţionăm să creăm o nouă Autoritate UE pentru combaterea spălării banilor. Instituţia va intensifica modalităţile de supraveghere asupra activităţilor de spălare a banilor şi de combatere a finanţării terorismului în toate ţările membre UE. Noua Autoritate nu va lua locul agenţiilor naţionale, ci le va coordona pentru a asigura că reglementările UE sunt aplicate corect şi substanţial", a subliniat Valdis Dombrovskis, conform stenogramei declaraţiilor, postată pe site-ul Comisiei Europene.

"Vom elabora reguli unitare, pentru a clarifica, a consolida şi a alinia obligaţiile în domeniul combaterii spălării în toate ţările UE. Dintr-un anumit punct de vedere, acest lucru este similar cu ceea ce am făcut pentru bănci după criza financiară din anul 2008: am creat un set unic de reguli şi un post de supervizor UE", a explicat Valdis Dombrovskis. "De asemenea, vom propune un plafon de 10.000 de euro pentru tranzacţiile mari în numerar. Apoi, eu am menţionat că legile noastre trebuie să ţină pasul cu vremurile şi cu dezvoltarea tehnologică. În cazul criptoactivelor, acest lucru a devenit urgent. Criptoactivele sunt folosite din ce în ce mai frecvent pentru spălare de bani şi în scopuri infracţionale. Vom aduce criptoactivele în totalitate în scopurile reglementărilor UE împotriva spălării banilor. Toate transferurile de criptoactive trebuie să aibă detaliile expeditorului şi beneficiarului. Acest lucru se aplică deja transferurilor de bani reali", a subliniat Valdis Dombrovskis.

