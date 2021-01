Uniunea Europeană a contractat 2,3 miliarde de doze de vaccin împotriva COVID-19! Parlamentul European: "Putem fi liberi din nou"

În mesajul postat joi pe pagina de Twitter a Parlamentului European, se menționează că dozele comandate sunt europeni și "pentru vecinii noștri". Acesta este însoțit de un videoclip informativ care explică de ce riscul de infectare cu COVID-19 este mai mare, acum, în sezonul rece și care sunt avantajele vaccinării.

"Riscul de infectare cu COVID-19 este acum mai mare decât niciodată. Pentru că iarna ne petrecem cea mai mare parte din timp în spații închise, unde virusul se transmite cu ușurință.

COVID-19 este o boală serioasă. Până acum nu există un leac real. Iar la nivel global, peste un milion de persoane și-au pierdut viața.

Persoane de toate vârstele sunt afectate. Mulți vor avea probleme de sănătate pe termen lung, iar viețile și libertățile noastre sunt restricționate sever.

Calea de a ieși din această criză este vaccinarea. Vaccinarea te va proteja și ne va proteja pe toți. Este, totodată, un act de solidaritate. Dacă majoritatea dintre noi ne vaccinăm, putem opri pandemia."

"Vaccinurile COVID-19 dezvoltate și autorizate în Uniunea Europeană sunt sigure și eficiente. Acestea trec prin cele mai riguroase procese de evaluare științifică și sunt testate amănunțit de laboratoare independente, pe zeci de mii de voluntari, pentru a se proba siguranța și eficiența lor.

Vaccinarea ne va ajuta să revenim la viețile noastre normale, gradual. În momentul în care destui oameni vor fi vaccinați, vom putea călători, petrece, studia împreuna. Putem fi liberi din nou.

Toti cei care pot, ar trebui să se vaccineze. Urmați sfatul autorităților sanitare locale și consultați-vă doctorul" se mai arată în clipul publicat de Parlamentul European.

The way out of this pandemic is vaccination. That's why the EU has secured up to 2.3 billion Covid-19 vaccine doses for Europeans and for our neighbours ⤵️ pic.twitter.com/7AMJBY0LYM