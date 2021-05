Ursula von der Leyen: "Un sfert dintre europeni au primit prima doză de vaccin"

"Vaccinarea capătă viteză în Uniunea Europeană: tocmai am depășit 150 de milioane de vaccinări. Un sfert dintre europeni au primit prima doză de vaccin", a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

Totodată, președintele Comisiei Europene a precizat că vor exista suficiente doze de vaccin, pentru imunizarea a 70% din populație.

"Vom avea suficiente doze pentru vaccinarea a 70% dintre adulții din UE până în iulie" a precizat Ursula von der Leyen.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg