Spectacol sub panou. Puncte multe la Anadolu Efes - Real Madrid

Cele două echipe s-au întâlnit de 34 de ori în Euro Ligă, iar Real Madrid a câștigat de 25 de ori. În meciul de la Madrid, spaniolii s-au impus cu 82-69.

Real Madrid intrase într-o criză de moment, suferind patru înfrângeri consecutive în Euroligă: Fenerbahce, Barcelona, Zalgiris Kaunas și Steaua Roșie. Cu toate acestea, madrilenii au rămas pe locul 2 în clasament.

Real a avut probleme și cu echipele mici, din coada clasamentului. A pierdut cu Zalgiris (47-68) și Steaua Roșie Belgrad (62-65). Și-a revenit însă la timp, a trecut de Olimpia Milano (92-88) și Lyon-Villeurbanne (70-58). Cu italienii au avut nevoie de prelungiri.

Anadolu Efes este o adevărată forță pe teren propriu. Din 12 partide jucate la Istanbul, a câștigat 10. Fanii din Sinan Erdem Dome contează enorm. Doar Barcelona și Zenit Sankt Petersburg au plecat cu puncte din Turcia. Problemele pentru Anadolu apar în deplasare. A pierdut la scor ultimele două partide: 74-87 cu Baskonia și 80-102 cu Monaco.

Anadolu are șase victorii consecutive pe teren propriu, o medie de 82,8 puncte per meci. Real Madrid are o medie de 77,7 puncte per meci.

Real Madrid

2. Real Madrid 24 18 6 1843-1727

6. Anadolu Efes 23 13 10 1899-1802

PREDICȚIE MIRCEA BADEA

ANADOLU EFES – REAL MADRID (marți, ora 19:30)

”Tusea și cu junghiu’ și ăștia, din punct de vedere al formei. Anadolu Efes nu e deloc în forma, deloc. Nici Real Madrid. Pare mai pe reveneală Real Madrid, dar oricum, meciul ăsta, ANADOLU EFES – REAL MADRID, repet, la baschet, nu e un meci care să conteze pentru mare șmecherie, deci e posibil să se joace relaxat și să se dea multe coșuri. Deci ar fi o idee, o idee, ca totalul sa fie peste 155,5 puncte. Deci așa mi s-ar părea de bun simț!”

PRONOSTIC: TP P155,5 (1.77 MOZZARTBET)