România la vot. Alexandria, candidat de cursă lungă

Victor Drăguşin este din 2008 la cârma oraşului Alexandria.

''Dragi alexăndreni, sunt Victor Drăguşin, primarul dumneavoastră. Astăzi când vorbim am atras fonduri europene de peste 210 milioane de lei, peste 2000 de miliarde de vechi şi fonduri atrase, alte tipuri de finaţări de încă 200 de milioane de lei noi. Sunt 4.000 de miliarde de lei vechi pe care i-am adus în oraş, avem peste 30 de contracte semnate şi sunt diferite în faze de evoluţie, obiective extrem de importante pentru oraş.

Prioritatea mandatelor sale a fost să dea motive tinerilor să nu plece din oraş.

''Ne aflăm în zona Peco, un nou centru civic al Alexandriei. Asta va fi cu siguranţă. Nu doar în cartierul ANL-uri unde locuiesc deja sute de tineri, dar vor mai locui şi în cele 70 de apartamente pe care le avem în lucru şi le finalizăm la anul.

Dacă discutăm de Universitatea Valahia care timp de 12 am crescut-o de la zero, astăzi avem peste 470 de studenţi şi ceea ce este important, două facultăţi interesante: IT şi Agronomie. Trebuie să dezvoltăm serviciile în special legate de cultură, sport, agrement. Ocuparea timpului liber pentru elevi, angrenarea lor în activităţi care să le fie utile în viaţa de adult.

Localnicii au primit bine proiectele Primăriei.

Dacă va câştiga un nou mandat, Drăguşin vrea să îi convingă pe cei care au plecat din oraş să se întoarcă. De aceea a înfiinţat un birou de sprijin pentru aceştia.