Cum vor fi ajutați angajații să obțină competențe digitale. Proiectul prin care se va dezvolta economia României

Cel puțin 30 de autorități și instituții publice vor fi conectate la cloudul guvernamental. Sursa foto. Getty Images

Un obiectiv național important pentru dezvoltarea economiei este digitalizarea. Statul îi va ajuta pe angajații din domeniul privat să obțină competențe digitale de bază și va ajuta astfel întreprinderile. Agenția Română pentru Digitalizare lansează un proiect care e destinat tocmai acestei alfabetizări, într-o zonă în care tehnologia avansează repede și e nevoie de cunoștințe suplimentare, fie că vorbim de angajații de la stat, fie că vorbim de cei din mediul privat.

„Din punct de vedere al competențelor digitale, Autoritatea pentru Digitalizare a României DUCE implementează în prezent un proiect extrem de important competențe digitale pentru IMM-uri, un program și un proiect prin care ne dorim să creăm un prim nivel de cunoștință tehnologiilor avansate la nivelul întreprinderilor private, sectorului privat.

Și aici, dacă îmi permiteți, aș spune dacă o entitate are nevoie de un contabil și un jurist, de azi înainte va avea nevoie și de o persoană cu cunoștințe în digital, neapărat, pentru că nu mai poate fi competitiv pe piața muncii în sectorul privat, dacă nu încearcă să-și expună serviciile, produsele, dar nu în ultimul rând să-și optimizeze procesele", spune Dragoş Cristian Vlad, preşedinte ADR.

Odată cu românii trebuie să evolueze și statul. Iar cel mai important pas făcut în privința digitalizării este cloudul guvernamental, un proiect revoluționar destinat modernizării infrastructurii digitale a sectorului public.

„Primul pas a fost construirea unei infrastructuri comune a statului, numit cloud guvernamental, care este o arhitectură hibridă în într-un ecosistem în care astăzi furnizorii privați de astfel de servicii excelează. Dar poate nu au venit cu încredere în partea asta de est a Europei. Și practic, România a făcut un pas fundamental prin această investiție", a mai explicat preşedintele ADR.

Cel puțin 30 de autorități și instituții publice vor fi conectate la cloudul guvernamental, care va deveni complet operațional la 31 decembrie 2025.

„Suntem în plină implementare. Sper ca anul viitor să avem această platformă digitală unică prin care putem furniza la o singură solicitare serviciu într-un termen foarte scurt, ce presupune interacțiune mai multor sisteme sau mai multor informații existente la mai multe entități, de la evidența populației în cazul mașinilor, la ministerul Ministerul de Interne ș.a.m.d", a mai spus el.

Conferința națională RO 3.0 Next Step 2025 Let's ride the future together a reunit lideri influenți din mediul academic, companii de top și reprezentanți guvernamentali pentru a defini o strategie comună și durabilă de dezvoltare a României.