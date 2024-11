Marcel Ciolacu, mesaj fără echivoc : ”Luptăm împreună ca România să aibă mâncare sănătoasă, la prețuri accesibile pentru toți românii”

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. FOTO: Hepta

Cel mai mare buget din istorie, care a trecut de 2% din PIB, și măsuri de sprijin de aproape 7 miliarde de euro prin care Guvernul PSD susține agricultorii români în fața problemelor cauzate de secetă și inundații, asigurând securitatea alimentară a României. Premierul Marcel Ciolacu plasează în continuare agricultura ca prioritate strategică pe termen lung și anunță sprijin pentru fabricile de procesare să se dezvolte și să fie protejate în fața abuzurilor marilor retaileri, obiectivul final fiind ca toți românii să aibă mâncare sănătoasă, la prețuri accesibile.

Marcel Ciolacu: ”Securitatea alimentară a României este acoperită”

Agricultura e foarte importantă nu numai pentru întreaga zonă, ci și pentru România, a fost mesajul transmis de Premierul Marcel Ciolacu, într-un dialog cu fermierii din Teleorman. Liderul și candidatul PSD la alegerile prezidențiale a punctat și faptul că, în pofida tuturor provocărilor, inclusiv de natură climatică, securitatea alimentară a României este acoperită.

”Mă bucur că am venit o dată cu ploaia. Agricultura este importantă pentru toată zona, nu doar pentru România. Îmi doresc mai multă procesare. Cumva, am încercat să acoperim toată plaja, toate domeniile. Să ne putem crea o perspectivă împreună şi o stabilitate în ceea ce priveşte preţul, dar, mai ales, dezvoltarea pe orizontală a ceea ce înseamnă produse agricole. România, în acest moment, nu are o problemă cu necesarul de alimente, securitatea alimentară a României este acoperită”, a spus Marcel Ciolacu la întâlnirea cu agricultorii.

Statul, partener al fermierilor în consolidarea sectorului

În dialogul cu fermierii, Premierul Marcel Ciolacu a punctat și faptul că Guvernul României a alocat sectorului agricol cel mai mare buget din istoria țării și că PSD și-a asumat să continue să-l sprijine cu subvenții, după ce în 2024 volumul acestora se apropie de 7 miliarde de euro. Însă, potrivit șefului Executivului, obiectivul este ca fermierii să devină parteneri ai statului, iar acest sector să fie independent.

”Am văzut oameni care, deși împovărați de greutăți, sunt deciși să nu se dea bătuți. I-am ajutat cât am putut să depășească momente grele, alocând pentru agricultură un buget record în acest an, care a trecut de 2% din PIB...Cu toții am ajuns la concluzia că fiind cel mai mare buget din toată istoria României atribuit Ministerului Agriculturii, am reușit să depășim momentele critice. Agricultorii nu trebuie să devină dependenți de Guvernul României, ci trebuie să fie într-un parteneriat cu Guvernul României și prin intervenția statului trebuie să vină o consolidare a lor, astfel încât pe urmă statul să se poată îndrepta și către alte industrii sau alte categorii”, a declarat premierul.

PSD, focus pe creșterea competitivității fabricilor de procesare

Un alt aspect extrem de important al strategiei social-democraților pentru a le asigura românilor acces la mâncare sănătoasă, la prețuri accesibile, o reprezintă dezvoltarea firmelor de procesare. Vizitând compania locală CreamLand, care produce lactate și brânzeturi și este cunoscută mai ales pentru înghețata sa, “Cremola”, Premierul a amintit și faptul că PSD a depus recent un proiect de lege care va interzice marilor retaileri practicile abuzive.

”Am fost, azi, în Alexandria să văd o companie românească de familie, care își propune să promoveze un stil de viața bazat pe alimente sănătoase. M-a impresionat energia și pasiunea cu care doamna Irina Filip luptă pentru a demonstra că face produse de o calitate ireproșabilă. Așa cum i-am spus, o susțin total în încercarea de a determina marile lanțuri de magazine că nu pot călca în picioare un producător român corect și serios, care livrează o marfă de calitate, la un preț foarte bun”, a precizat Marcel Ciolacu.

CreamLand se numără printre producători români au acuzat marile rețele de retail de abuzuri, fie prin delistarea produselor lor, fie prin practicarea unor adaosuri comerciale uriașe, care fac mărfurile lor necompetitive cu cele de import sau cu propriile mărci ale magazinelor.

PSD și Marcel Ciolacu au demonstrat că sunt cei care cresc veniturile românilor, salariul minim și pensiile. Calea sigură pentru România trebuie să conțină reindustrializarea economiei naționale și finalizarea autostrăzilor, oferind în același timp tuturor românilor, din țară și din diaspora, acces egal la sănătate și educație și un program național de protejare a tinerilor de droguri.

