Coșmarul long-COVID, povestit de o adolescentă de 17 ani din Galați: ”Am avut peste 80 de simptome!”

”Totul a început când pe data de 8 octombrie, ni s-a spus că suntem pozitive COVID, eu și mama mea, având în vedere că în luna aprilie, în jurul Paștelui COVID, am avut COVID.

Mama când a făcut prima dată a fost foarte afectată, a fost într-o stare destul de gravă, dar eu nu am avut nimic, nici măcar o răceală nu a fost la mine. Acum, din păcate, eu am fost afectată foarte grav, dar mama nu.

A debutat ca o durere de ureche, o amigdalită. Eu mergeam la antrenamentele de K1, îmi făceam activitățile zilnice. Între timp, am început să mă simt din ce în ce mai rău, iar mama a chemat ambulanța ca să ne facă testul.

Testul rapid a ieșit negativ

Ne-a făcut testul rapid, care a ieșit negativ, ne-au făcut și testul PCR și l-au trimis. Dar într-o zi mi s-a făcut mie foarte rău, senzație de leșin, îmi bătea inima în cap. A chemat mama salvarea. Am ajuns la spital unde ni s-a spus că suntem pozitive.

Pe mine m-au internat la Boli Infecțioase, iar pe mama au trimis-o acasă, pentru că nu avea simptome. Mie îmi era foarte rău, nu putea sta în picioare, îmi pierdeam echilibrul, simțeam că îmi dă cineva cu bormașina în cap. Nu puteam să merg, nu prea puteam să vorbesc, pentru că vorbeam bâlbâit, eram foarte amețită. Și îmi bătea pulsul în cap și eram extrem de neliniștită. Simțeam că o să fac un accident vascular cerebral. Mă simțeam groaznic.

”Am ieșit din spital dar tot la fel mă simțeam”

Dar la Boli Infecțioase doamnele de acolo nu mi-au făcut absolut nimic, din punct de vedere neurologic, pentru că eu la momentul ăla, nu aveam nimic. Erau să mă omoare în schimb. Timp de 3 ore mi-au făcut injecții cu Algocalmin, pentru că aveam dureri groaznice de cap, nici nu pot explica, și mi-au dat și o pastilă. Am făcut o reacție alergică, nu mai puteam respira, mă înțepa inima, mi-au spus că o să mă ducă la Psihiatrie pentru că eu sunt nebună.

Am ieșit din spital dar tot la fel mă simțeam. Nu mai spun că atunci când am ieșit din spital nu m-a văzut niciun doctor, bătaie de joc. Am ajuns acasă, mama a încercat ea să mă facă să mă simt mai bine cu naturiste.

”Simțeam presiune în piept”

Am ieșit din carantină și la un moment dat am început să îmi revin. Mă simțeam din ce în ce mai bine, mă gândeam că e totul bine. Dar la scurt timp am început să mă simt din nou din ce în ce mai rău și să nu mai pot să respir. Simțeam presiune în piept. M-a ascultat întâi doamna doctor, mi-a spus că am o bronșită, dar nu e ceva ce contează. Am văzut că tot nu pot respira, făceam crize de respirație, iar mama îmi dădea spray cu cortizon, pentru astmatici. Atunci mă simțeam mai bine.

Mi-am făcut până la urmă un CT toracic și când mi-au ieșit rezultatele am aflat că aveam o pneumonie specifică COVID. Mi s-a spus că jumătate din plămân a fost afectat. Am fost la pneumolog, mi-a dat un spray cu cortizon, nu e nimic de speriat. Dar eu tot nu puteam să respir.

”Am avut o inflamație la nivelul creierului”

Am fost și la neurolog, am făcut și un RMN, din care a reieșit că am avut o inflamație la nivelul capului și niște leziuni demielinizante. Mi-a dat un tratament pe care îl urmez.

La câteva zile am început să simt o presiune din ce în ce mai mare în piept, nu erau atacuri de panică și tot timpul mă înțepa inima și aveam palpitații, simțeam pulsul în tot corpul. Am fost la cardiolog, mi-a făcut o mulțime de teste și mi-a spus că s-au îngroșat pereții inimii, dar nu e ceva foarte grav.

”Simptomele long COVID sunt groaznice!”

Ceea ce am eu și nu mi-am dat seama, am crezut că sunt nebună, asta este long-COVID, este ca o boală cronică. Simptomele sunt groaznice și acum, la două luni după boală. Eu nu pot să îmi desfășor activitățile fizice. E groaznic! În tot timpul ăsta am avut toate simptomele, cred că am avut peste 80 de simptome. De la cap, la inimă, la sistemul gastrointestinal. Toate simptomele!”, povestește tânăra.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal