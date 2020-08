Alertă: 10 localități, aproape de carantină: "Sunt cazuri grave şi nu mai avem locuri la ATI"

Cele mai multe cazuri active de coronavirus sunt în Hunedoara, Orăştie, Deva, Haţeg şi Călan. Potrivit datelor centralizate la nivelul judeţului, se consideră o creştere a cazurilor şi în ultimele 14 zile, iar potrivit specialiştilor, răspândirea este comunitară.

Prefect Hunedoara: Unele cazuri sunt grave şi nu mai avem locuri la ATI

Pentru că 10 localităţi hunedorene se află la limita de a fi băgate în carantină, prefectul le-a cerut primarilor din aceste localităţi să facă şedinţe cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi să ia măsuri suplimentare.

În funcţia de analiza fiecărui caz în parte, în localităţile unde cazurile active sunt mai multe de trei la 1000 de locuitori, se poate institui carantina, dacă se constată şi alţi factori care pot duce la agravarea situaţiei.

Prefect Hunedoara: Ne-am alarmat, localitatea cea mai afectată e Orăştie

"Am avut ieri şi azi, 110 cazuri noi de infectări, ceea ce ne-a alarmat şi de aceea am lansat acest apel către primarii din Hunedoara. Unele cazuri sunt grave, nu mai avem locuri la ATI, am solicitat deschiderea spitalului CFR şi trecerea lui pe lista de spitale COVID.

Localitatea cea mai afectată şi mare este Orăştie, unde cazurile au fost foarte multe, se apropie de trei la mie la numărul de locuitori", a declarat Vasilică Potecă, prefect Hunedoara, miercuri, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.