Alina Pușcaș, infectată cu noul coronavirus. Prezentatoarea Antena 1, în spital

Momentan aceasta se află în spital și este asimptomatică.

Alina Pușcaș spune însă că mai multe vedete s-au întâlnit în urmă cu aproximativ 12 zile, iar “cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs”. Vedeta a declarat că a decis să-și facă un test, după ce a aflat că alți colegi au fost infectați, printre care cântăreții Marcel Pavel și Andrei Ștefănescu.

Prezentatoarea Antena 1, în spital

Ea a mai spus că, spre deosebire de colegii ei care sunt internați la “Matei Balș”, a preferat să se interneze la spitalul militar mobil din incinta “Ana Aslan”.

“Sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. Nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat, pentru că nu ai nicio vină” a spus Alina pentru revista Elle.