Amenzi de 52.000 lei la un spital din Alba. Managerul recunoaște „o relaxare prematură a personalului”

Managerul spitalului recunoaște „o relaxare prematură a personalului”.

„Consideram ca, in cazul nostru, vorbim de un factor psihologic, ce a dus la o relaxare prematura a personalului, care a inteles, inca o data, ca trebuie sa ramanem vigilenti in continuare, pentru a depasi cu bine acest context epidemiologic”, a afirmat, potrivit unui comunicat de presa, Anca Franchini.

Un nou focar de coronavirus a fost inregistrat in Alba in cadrul unei unitati sanitare, Spitalul Municipal Sebes, unde au fost depistate pozitiv sase cadre medicale, iar anterior au fost depistati pozitiv si pacienti. DSP Alba a dat amenzi de peste 52.000 de lei.

Potrivit directorului executiv al DSP Alba, tot personalul medical si pacientii spitalului vor fi testati.

Pana acum, in cadrul acestei anchete, au fost efectuate peste 150 de teste Covid-19, urmand ca, zilele ce urmeaza, testarea sa continue.

„Ca urmare a controlului igienico-sanitar din data de 23.05.2020 efectuat de inspectorii DSP Alba la o unitate sanitara din judet, urmare a depistarii unui numar total de 6 cadre medicale infectate cu SARS- COV -2, s-au aplicat un numar de 4 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 52.400 lei pentru deficientele constatate, dupa cum urmeaza: 1 amenda pe persoana juridica in valoare de 30.000 lei (...), 2 amenzi persoana fizica in valoare de 10.000 lei fiecare (...), 1 amenda persoana fizica in valoare de 2.400 lei (...)", a transmis directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, dupa controlul efectuat sambata.

Potrivit acestuia, sanctiunile pe persoana fizica au fost aplicate asupra personalului medical raspunzator de deficientele constatate.