Apelul disperat al unor angajați: 'Dacă nu semnăm reducerea salariului cu 50% suntem dați afară'

O tânără din Constanța și alți cinci colegi de muncă au anunțat că angajatorul i-a forțat să fie de acord cu reducerea salariilor cu 50%, iar reducerea să fie aplicată retroactiv de la 1 martie.

Totul din cauza scăderii încasărilor pe fondul pandemiei de coronavirus care îi obligă pe oameni să stea în case.

"Criza este doar pentru noi? Suntem un grup de angajați ai firmei Evertogether SRL și Ozkardes SRL, noi fiind angajați la un punct de lucru dintr-un Mall din Constanța. Pe fondul scăderii încasărilor, lucru care se întâmplă din 12 martie, angajatorul insista sa fim de acord cu reducerea salariului cu 50% iar reducerea sa opereze începând cu data de 1 martie, retroactiv.

Ni se comunica faptul ca cei care nu vor semna vor fi concediați, deși de salariile noastre, oricum modeste, depind familiile noastre și existenta noastră.

Va rugam sa dati share sa ii facem cunoscuți pe acești angajatori pentru care resursa umana este atât de putin importanta, deși noi am dat valoare brandului lor și nu am cerut nimic în plus când vânzările au depășit chiar și așteptările", a scris Anda Iuliana și colegii săi în postarea de pe Facebook.