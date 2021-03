Tânăr cu diabet, vaccinat din greșeală cu rapelul Moderna în loc de Pfizer: "S-au panicat, au încercat să mă îmbuneze. M-a sunat Valeriu Gheorghiţă"

În exclusivitate pentru Antena3.ro, Alin-Alexandru Ionescu a povestit cum s-a întâmplat totul şi cum după imunizare coordonatorul campaniei de vaccinare dr. Valeriu Gheorghiţă l-a sunat ca să îl liniştească cu privire la riscurile ce pot apărea.

"O să-mi fie eliberată până la urmă adeverinţa de vaccinare. M-a sunat inclusiv coordonatorul campaniei de vaccinare, domnul Valeriu Gheorghiţă. A vrut să mă liniştească. Mi-a zis că din punct de vedere medical nu sunt riscuri şi mi-a confirmat că voi primi o adeverinţă de vaccinare cu dozele care mi-au fost administrate. Se vor face verificări în cazul meu", a spus pentru antena3.ro, Alin-Alexandru Ionescu.

Cadrele medicale din centrul de vaccinare au încercat să mușamalizeze cazul

Alin-Alexandru Ionescu a povestit cu lux de amănunte cum cadrele medicale din centrul de vaccinare au încercat să mușamalizeze cazul.

"Astăzi am devenit un cobai mai aparte, pentru că am primit un rapel de la Moderna după ce pe 24 februarie fusesem vaccinat cu Pfizer. S-a greșit, apoi iar s-a greșit", îşi începe povestea Alin.

Prima greşeală: A fos repartizat la cabinetul cu Moderna, fără verificări

"Am ajuns în centrul de vaccinare numărul 5 de la RomExpo, am completat documentul de la recepție, am fost trimis la cabinetul numărul 21. Prima greșeală! Cel care m-a repartizat, m-a trimis la un cabinet unde se făceau doar vaccinuri Moderna, deși pe listă, în dreptul numelui meu, scria Pfizer", spune tânărul.

Greşeala 2: Nimeni nu a verificat fişa cu prima doză de vaccin

"La cabinetul numărul 21 m-au preluat două doamne asistente, le-am arătat că am și adeverința de la vaccinarea din 24 februarie la mine, m-au lăudat că o am în condițiile în care majoritatea pacienților nu o mai aduc la rapel, însă nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer.

Una dintre doamne m-a căutat în sistem, cealaltă mi-a făcut doza de vaccin, pentru ca apoi să realizeze că aplicația dă eroare și că nu poate fi confirmată vaccinarea. Motivul? Rapelul nu corespunde cu tipul de vaccin făcut la prima doză. Mi-a dat imediat seama despre ce sa întâmplat, însă în acel moment deja presam cu un tampon de vată pe locul vaccinării", a mai explicat Alin.

"Doamnele asistente s-au panicat, au chemat un medic"

"And then, the shit show. Doamnele asistente s-au panicat, au chemat un medic. Eu mă gândeam deja că am o revistă de predat și tururi de făcut în weekend și că nu mi-ar prinde bine niște spitalizare chiar acum", a mai povestit Alin.

"Mi-au întrebat dacă sunt de acord să treacă îmi sistem că mi s-a făcut tot Pfizer și astfel poate închide cazul"

"A venit domnul doctor, mi-a spus că nu se va întâmpla nimic, că nu sunt primul care a trecut prin asta (!!!), dar că din păcate nu îmi poate fi eliberată o adeverință de vaccinare. Unless... dacă sunt de acord să treacă îmi sistem că mi s-a făcut tot Pfizer și astfel poate închide cazul , iar eu mă pot bucura de beneficiile complete ale unei persoane vaccinate. POFTIM?!

Mi-am ieșit din fire. Am cerut să vorbesc cu șeful centrului de vaccinare. S-a prezentat o doamnă doctor care, auzind că sunt diabetic, m-a întrebat dacă, ca să o citez, „sunt pe insulină” și că n-ar trebui să fie nicio problemă că mi s-au făcut două doze din două vaccinuri diferite. Oamenii încercau să mă îmbuneze legat de problema că îmi pot elibera o adeverință de vaccinare, de parcă de-aia venim să ne vaccinăm, ca să plecăm la vară în Grecia.

Long story short, poza asta este singura dovadă că astăzi am fost la vaccin. Nu am primit niciun document, nu am fost bifat nicăieri în sistem. Însă nici nu pot repeta vaccinul anti Covid decât când se va face un nou val de imunizări pentru cei vaccinați. Când va fi, dacă va mai fi", a mai povestit tânărul.

"Am fost șocat să văd cu câta lejeritate și superficialitate a fost gestionată această situație"

"Am fost șocat să văd cu câta lejeritate și superficialitate a fost gestionată această situație. O mustrare la domul de la recepție, una la doamnele asistente și gata. De parcă nu este suficient că suntem oricum într-un mare întuneric cu aceste vaccinuri și am acceptat de bunăvoie să ne vaccinăm cu niște seruri experimentale, ale căror efecte adverse poate vor apărea peste ani și ani. Și nu sunt singurul care a pățit asta, dar se pare că nimeni n-a învățat nimic.

"Deocamdată mă simt bine"

"Deocamdată mă simt bine. Chiar sunt în măsură să fac comparații între cele două: locul injecției doare mai puțin la Moderna decât la Pfizer. Mă poate ajuta cineva și cu o programare la AstraZeneca, să îmi fac o părere completă?", a mai spus Alin.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu "Din punct de vedere medical, din punct de vedere științific nu e absolut nicio problemă"

„Din punct de vedere medical, din punct de vedere științific nu e absolut nicio problemă, însă nu trebuie să înțelegem că este recomandabil să se întâmple așa ceva sau măcar că este acceptabil. Nu trebuie să se întâmple astfel de chestiuni pentru că regimul de administrare a dozelor de vaccin este foarte clar: prima doză efectuată trebuie să fie la fel cu rapelul. Nu se pot încurca dozele între ele. Vom monitoriza și investiga acest eveniment, dar medical pentru acea persoană să știți că nu e niciun risc din punct de vedere medical”, a spus Andrei Baciu, la Antena 3.

