Bătrână bolnavă de COVID-19, căzută în faţa Spitalului Universitar: "A fost umilită şi dată afară"

Fiica bătrânei a povestit, într-o postare pe Facebook, cum mama sa, bolnavă de COVID-19, s-a simţit rău, motiv pentru care familia a solicitat o ambulanţă care să o transporte la un spital.

Dintr-o greşeală, bătrâna a fost transportată la Spitalul Universitar din Bucureşti, spital care nu este suport COVID.

"Deoarece mama se simtea din ce in ce mai rau dupa 3 zile de tratament, urmand procedurile legale in vigoare si la indrumarea medicului de familie (mama este cardiaca), am solicitat trimiterea unei ambulante Covid in vederea evaluarii.

Ambulanta a venit in cca 1h dar, dintr-o regretabila eroare ce nu ne apartine, a dus pacienta la Spitalul Universitar, ce nu este spital suport Covid. Dupa multe certuri si parlamentari avute telefonic (...), discutii in care am solicitat inclusiv transferul ei la o unitate spitaliceasca suport Covid (mi s-a raspuns impertinent si urland la mine, de parca as fi adus-o eu: "ce facem doamna, ne batem joc de banii contribuabililor?").

In jurul orei 18,30 am discutat telefonic cu o persoana din spital ce mi-a spus ca ii fac externarea si trebuie sa ne deplasam sa o luam.

Am intrebat nedumerita daca este ok, stiind ca transportul unui pacient Covid pozitiv nu se face decat cu ambulanta. Mi-au zis sa vin sa o iau cu masina personala.

Am gasit-o la prabusita pe calea de acces ambulante situata​ in​ fata UPU Spital Universitar, dupa​ gardul de protectie, la cca 20 m de acesta (probabil a ametit si s-a impiedicat; are 74 ani si era dezhidratata).​

Acolo am gasit-o eu, printre ambulante si​ oameni sanatosi, ce nu aveau nici cea mai vaga​ idee ca circula​ pe langa un bolnav pozitiv Sars Cov 2, externarea ei de personalul Spitalului Universitar fara​ urmarirea procedurilor specifice Sars Cov 2 si fara urmarirea bolnavei in vederea asigurarii ca a fost luata in conditii sigure de apartinator, fiind un pericol la sanatatea celorlalte persoane aflate in​ proximitatea locatiei​ descrise mai sus.

In​ urma​ prabusirii​ s-a lovit la cap si​ au reinternat-o​ pentru investigatii​ suplimentare (CT, ecografie)​ dupa​ ce am facut​ scandal si​ am amenintat​ ca le chem la poarta toate posturile TV", a scris Tudor Cristina în postarea de pe Facebook.

Mai mult, fiica bătrânei a acuzat că mama sa a fost umilită în perioada în care s-a aflat în spitalul din Bucureşti.

"Pe perioada internarii a fost sistematic umilita de cadrele medicale, tinuta pe un scaun, urlandu-se in permanenta la ea; nu i s-a dat nici macar​ un pahar cu apa in​ vederea luarii​ tratamentului specific cardiacilor, din acelasi​ motiv fiind in​ imposibilitatea de a-si lua tratamentul specific Covid, prescris de medicul de familie. Ambele scheme de tratament se aflau in​ bagajul personal aflat in​ posesia ei​ insa​ personalul medical nu i-a dat 1 pahar cu apa in​ intervalul orar 14,00 - 19,00, in​ conditiile​ in​ care ea era deja dezhidratata​ avand febra mare de duminica", a mai scris femeia.