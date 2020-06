Când a fost atins vârful pandemiei în România? ”Vrem să vă dăm o veste bună!”

Specialiștii spun că, în acest moment, nu putem vorbi de o relaxare totală, ci va trebui să învățăm să ne protejăm singuri și să conviețuim cu virusul.

“Vedem tot felul de invenții, care ne stropesc cu chimicale din cap și până în picioare total aiurea și am uitat de apă și săpun. Am spus de foarte multe ori: apa și săpunul fac mai mult decât 100 de doctori puși unul lângă altul. Am mai spus, de asemenea, că o cameră care este aerisită și unde pătrunde soarele, în acea cameră, nu pătrunde doctorul. Am spus, de asemenea, că ceea ce va face diferența, în lunile următoare, va fi masca. Drăcovenia asta de măscuță. Pentru că ea este cea care vă va proteja de un eventual virus care circulă primprejur”, a declarat Adrian Streinu Cercel, manager Matei Balș.

Pe de altă parte, Alexandru Rafila a precizat că trebuie găsită o pârghie administrativă care să poată fi aplicată în cazul unei urgențe de sănătate publică.

″Noi ne găsim într-o situație de urgență publică la nivel global, iar în Romania, cu siguranță, nu putem spune că am încheiat problema legată de pandemia cu noul coronavirus. Nu ar trebui să politizăm în niciun fel partea de sănătate publică, dar, până la urmă, trebuie să existe o decizie politică asumată de cei care au această responsabilitate.”

În ciuda acestor declarații, Cătălin Zamfir, directorul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, a declarat că România a trecut deja de punctul de vârf al îmbolnăvirilor, scrie ProTV.

“Vrem să vă dăm o veste bună. Noi demult am depășit punctul de vârf al îmbolnăvirii. După calculele existente, în 29 aprilie s-a atins vârful, 7.000 și ceva de bolnavi activi, iar acuma am scăzut de la 7.000 și vreo 700, la vreo 4.300 de bolnavi activi.”