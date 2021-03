Consultare națională la Sinteza Zilei: Mihai Gâdea i-a întrebat pe români, în direct, dacă mai acceptă noi restricţii | VIDEO

Printre românii care au intrat în direct la Sinteză Zilei, s-a aflat și Alina, care locuiește în Timișoara şi care a precizat că din punctul ei de vedere într-un an de pandemie cu restricţii nu s-a îmbunătăţit nimic.



"Sincer, în niciun fel pentru că dacă tragem linie, după un an de restricții nu se văd rezultate din punct de punctul meu de vedere și nu cred că ar fi ok să ne reîntoarcem la ce am trăit până la Revoluție, adică la îngrădirea libertățiilor. Care este logica", a spus Alina.

Pe de altă parte, Marius care locuişte în Craiova a spus că nu înteţege de ce autorităţile nu explică restricţiile impuse şi consideră că actuala guvernare pregăteşte o serie de obligativităţi.

"Restricţiile cele, care sunt acum, sunt aberante, sunt de neînțeles. Așa cum ați tot arătat în emisiuni, pur și simplu nu fac decât să își bată joc de noi. Eu mi-aş dori, și aș avea curajul să fac un pariu cu dumneavoastră, că prin raportările nebune prin care le fac creează acest val trei ca să își facă afacerile, în sezonul de vară. Pentru că majoritatea celor care ne conduc au fel și fel de afaceri în turism. Acum ne ţin închiși în casă.

"Nu mai avantajează cu absolut nimic că m-am vaccinat"

"Nu înțelegem de ce au stabilit aceste ore, de ce pur și simplu nu ni se explică absolut nimic. Sunt suferind, am o comorbiditate medicală, probleme cu inima. Sunt vaccinat cu rapel, însă pur și simplu nu mai avantajează cu absolut nimic că m-am vaccinat", a mai completat Marius.

"M-am vaccinat pentru siguranţa sănătăţii mele"

"Am făcut acest vaccin, în primul rând plecând de la premisa că în viitor în mod cert, ni se va impune să nu intrăm în instituții publice, ceea ce dumnealor pregătesc la momentul ăsta să devină obligativitate. Nu ești vaccinat, nu ai dreptul, deși tot timpul se spune vaccinul nu este obligatoriu, nu se vor impune restricții. Eu sunt convins că în viitorul apropiat va exista și această restricție, nu intri într-o instituție publică, dacă nu ești vaccinat. Eu am făcut în primul rând pentru siguranța sănătății mele", a mai spus Marius din Craiova.

"Autorităţile încep să dea semne că ne vor închide şi în noaptea de Paşte"

Elisabeta din Bucureşti spune că nu mai acceptă niciun fel de restricţii şi se declară deranjată că autorităţile încep să dea semne că ne vor închide şi în noaptea de Paşte.

"Nu mai accept niciun fel de restricție. De un an de zile tot suportăm tot felul de restricții. Ne-am spălat pe mâini, ne-am dezinfectat, ne-am îndepărtat de toți cei dragi, am respectat toate regulile, dar tot timpul ni se spune că nu facem destul. Întotdeauna noi suntem de vină, întotdeauna din cauza noastră se întâmplă ce se întâmplă, din cauza noastră crește numărul de cazuri.

Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă, a trecut deja un an de zile de când numai noi suntem vinovați și noi, marea majoritate a oamenilor simpli, respectăm toate aceste reguli și nu se vede nimic, ba dimpotrivă nu înțelegem cum cresc infectările.

Nu înțelegem de ce în septembrie și în decembrie când trebuiau să vină alegerile parlamentare, deși erau mai multe cazuri de infectare ni se spunea că suntem în siguranță și să ne ducem la alegeri în număr cât mai mare și acum dintr-o dată, pentru că se apropie Paștele, va fi al doilea Paște, în care nu vom putea ieși din casă, în care nu vom putea intra în biserică să ne luăm lumina.

"Noi suntem creștini vrem să fim în biserică în noaptea de Înviere"

"Noi suntem creștini vrem să fim în biserică în noaptea de Înviere și eu personal nu consider că este un pericol așa de mare. Ca o dovadă, de un an de zile eu nu m-am îmbolnăvit", a mai povestit Elisabeta din Bucureşti.

Mai multe opinii, pe larg, în materialul de mai jos

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal