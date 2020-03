Mărturie emoţionantă. Cum e să priveşti în ochi un om bolnav de COVID - 19

Marcela Vîlcan spune că a fost un amestec de emoție și de teamă.

„Am găsit un om speriat, un om care nu știa ce avea să se întâmple, ce are să se întâmple de acum încolo.

Am încercat cum am putut mai bine să liniștesc acel om, sper că am reușit, iar emoția împletită cu acea teamă, pe care eu cel puțin ca și cadru medical n-am mai trăit-o până acum, a fost sfâșietoare.

Suntem conștienți că suntem abia la începutul luptei în care am intrat în linia întâi”, a spus Marcela Vîlcan, într-un interviu pentru Observator.