Cozi interminabile la cafenelele care vând marijuana în Amsterdam, după ce guvernul a decis închiderea acestora

Guvernul a dispus închiderea tuturor restaurantelor, cafenelelor şi şcolilor până pe 6 aprilie. Măsura include celebrele coffee-shopuri olandeze care vând haşiş şi canabis, a spus ministrul Sănătăţii, Arie Slob.

Cartierul Roşu atrage milioane de vizitatori la spectacole de dans erotic, în cluburi şi bordeluri.

Numărul de infecţii cu coronavirus confirmate în Olanda a crescut cu 176, până la 1.135 duminică, cu 20 de decese, a anunţat Institutul Naţional de Sănătate Publică.

the coffeeshops/weed shops in amsterdam are closing till the 6th of april and the queues are looking like this now #coronavirus #COVIDー19 pic.twitter.com/KNz17fFqVI