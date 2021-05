Dan Bittman a anunțat că se vaccinează anti-COVID. Artistul a contestat vehement restricțiile medicilor

Decizia solistului de la Holograf vine după ce artistul a contestat vehement restricțiile recomandate de medici în pandemie, iar declarațiile sale au devenit virale.

Maraton de vaccinare anti-COVID

Maratonul vaccinării anti-COVID care se desfăşoară la Sala Palatului şi Biblioteca Naţională din Bucureşti a început vineri, de la ora 16,00, şi se desfăşoară până luni.

La maraton participă aproximativ 1.200 de voluntari, dintre care 260 sunt medici, 300 - asistenţi medicali, 135 - rezidenţi şi peste 500 - studenţi.

”După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeaşi situaţie iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situaţie gravă.

Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă...

Nimeni nu doreşte, de fapt, să îmbunătăţească ceva. Dimpotrivă. Doreşte să aibă cifre. Doreşte să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeaşi situaţie ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea”.

Un nou record în ce privește vaccinarea anti-COVID a fost înregistrat, sâmbătă, la noi în țară.

În numai 24 de ore, au fost imunizate 110.633 de români, arată cifrele CNCAV.

Din totalul celor 110.633 de români vaccinați, 50.941 au primit prima doză, iar 59.629 a doua doză de vaccin.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal