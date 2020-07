Date lipsă din raportările COVID-19. Ce au uitat autoritățile să specifice?

Un minus în ceea ce privește persoanele testate este reprezentat de faptul că, în raportări, nu este prezentat numărul persoanelor testate de la ultima informare și nu există nici numărul de persoane testate în ultimele 24 de ore.

De asemenea, o altă necunoscută este faptul că nu sunt raportate persoanele infectate care au rămas active în fiecare județ.

Lipsa numărului total al asimptomaticilor testați este un alt minut pe lista transmisă zilnic de Grupul de Comunicare Strategică. În ciuda faptului că este transmis numărul persoanelor asimptomatice care părăsesc spitalele, dacă verificăm datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, observăm că numărul este mult mai mare. Diferența apare tocmai din cauza acestor persoane care au fost testate pozitiv, dar lăsate să plece acasă.

București - Ilfov, noul focar de coronavirus

Pe de altă parte, în contextul în care București-Ilfov a devenit noul focar de coronavirus, având în vedere numărul mare de cazuri, lipsește exact raportarea defalcată pentru această zonă.

Ministrul Sănătății: În acest moment, testăm țintit

”Dintr-un număr total de teste făcut până acum, în jur de 900.000, avem aproape 467.000 de persoane. Suntem în același registru al creșterii progresive de la o zi la alta.

În acest moment testăm și testăm țintit. Testăm în cadrul anchetelor epidemiologice, testăm grupele de risc, testăm personalul medical aflat în primă linie, testăm femeile însărcinate care ies din carantină sau din izolare, testăm pe cei care sunt în program de dializă, testăm pe cei care sunt în programe oncologice, pe cei care se pregătesc de transplant. Testăm beneficiarii din căminele de bătrâni, pe cei care îi îngrijesc”, a declarat Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru, explicație pentru creșterea numărului de cazuri

Ministrul a mai explicat, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3, de ce s-a ajuns la un număr atât de mare de cazuri pozitive de coronavirus înregistrat zilnic și unde crede că s-a greșit în gestionarea acestei situații.

"Eu aș vorbi de aproape patru săptămâni de creștere a numărului de cazuri. Gândiți-vă că acum patru săptămâni erau la o rată de transmitere de 06 - 07, aveam la un moment dat, când erau teste puține, și 124 de cazuri noi la 24 de ore. De atunci am tot început să creștem.

Cu o alternanță a numărului mai mic de cazuri pe weekend, când se testa și mai puțin și erau recoltări și mai puține de probe, am mers crescător. Dar în același timp am avut și mai multe măsuri de relaxare. Trei măsuri de relaxare. Am avut și weekenduri prelungite, dar și niște decizii ale CCR care ne-au luat niște pârghii privind izolarea și internarea pacienților și am ajuns astăzi la momentul în care avem 614 cazuri noi pe 24 de ore".

Bilanț îmbolnăviri coronavirus 10 iulie 2020

Până astăzi, 10 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Până astăzi, 1.847 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 09.07.2020 (10:00) – 10.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 13 decese (8 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Dâmbovița, Dolj, Ialomița, București și Tulcea.

Dintre acestea, 1 deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 6 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 1 deces la o persoană de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

592 de cazuri noi din 14,680 teste

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 592 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 236 de pacienți.