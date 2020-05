Declarația controversată a unui medic român: Albastru de metilen, tratament dar și “vaccin” împotriva coronavirus

”Dreptatea o face știința! ALBASTRU DE METILEN, tratament dar și “vaccin” împotriva SARS-CoV-2

Pe 25 aprilie, așa după cum v-am informat deja, am avut o revelație în urma declarației președintelui SUA.

Bref: Donald Trump a spus într-o conferință că ar fi bine dacă în lupta cu SARS-CoV-2 am găsi o modalitatea de a ne injecta dezinfectant. Afirmația lui a avut ecou, nu doar în presa internațională (ecou negativ și rizibil), ci și în mintea mea. Mi-am amintit de bătrânul albastru de metilen, soluție care se încadrează în descrierea făcută de către președintele SUA și care a fost folosită cu succes în tratarea malariei, dar și a altor afecțiuni de tip toxic și infecțios. Puțin sunt cei care NU au fost tratați în copilărie cu albastru de metilen pentru amigdalite virale și infecțioase, infecții urinare, răni etc.

E adevărat că o parte dintre cei care mi-au citit rândurile în urmă cu aproximativ o săptămână, au luat în râs informațiile furnizate de mine, aruncând în bătaia argumentelor că nu sunt „de specialitate”. Ca medic primar chirurgie plastică am competența de a analiza această substanță și efectele sale, la fel ca oricare alt medic primar, din orice specialitate.

Revenind la cercetare, iată că deja au apărut mai multe personalități din lumea medicală care pun acum pe tavă studii concrete despre eficiența albastrului de metilen asupra SARS-CoV-2!

Pe de altă parte, ATENTIE, eu nu încurajez pe nimeni să ia tratament profilactic fără a consulta mai întâi un medic.

Întrebați-vă medicul dvs de familie!

Intenția mea este ca infomațiile de mai sus să devină atât de cunoscute, încât NIMENI SĂ NU LE MAI POATĂ IGNORA! Începând de la medicii din linia întâi și terminând cu BIG PHARMA. Pentru a nu trece pe lângă ceva cu adevărat important și eficient.

Cât de ironică ar fi situația în care cele mai “OFICIALE” creiere ale lumii anunță că se luptă să găsească vaccinul pentru COVID-19, iar, în fapt, soluția ar putea fi chiar sub nasul tuturor?!

Nu ar fi prima oară.”, a spus medicul, pe Facebook.