Femeile vaccinate pot transmite bebelușilor anticorpi COVID-19

Studiul UoM a fost publicat vineri în revista Obstetrics & Gynecology, în timp ce studiul israelian a fost publicat luna trecută în jurnalul JAMA Network.

Cu toate acestea, există mici diferențe între cele două studii. Studiul Carmel Medical Center afirmă în mod specific că femeile însărcinate pot transmite anticorpi COVID bebelușilor lor dacă iau vaccinul Pfizer/BioNTech în timpul celui de-al doilea trimestru de sarcină. Studiul realizat de echipa de cercetare UoM afirmă că mamele care sunt vaccinate împotriva virusului ar putea transmite anticorpi fiilor și fiicelor lor mici prin alăptare.

Trebuie menționat că vaccinurile cu ARNm coronavirus sunt sigure pentru femeile însărcinate, potrivit unui studiu publicat în New England Journal of Medicine, care afirmă că nu prezintă niciun factor de risc.

Studiul israelian menționat mai sus a fost realizat în perioada mai și iulie 2021 și a vizat 130 de femei care au primit vaccinul în al doilea trimestru de sarcină. Cercetarea a arătat că toți anticorpii au fost transmiși bebelușilor lor până în momentul nașterii lor, ceea ce implică că „administrarea vaccinului ARNm COVID-19 în timpul celui de-al doilea trimestru este asociată cu un răspuns imun umoral matern care este susținut în timpul travaliului”.

Toate femeile au fost evaluate la cel puțin 24 de săptămâni de sarcină și la 7 zile după ce au primit cel de-al doilea vaccin COVID-19. Niciua dintre ele nu era cunoscută ca fiind infectat cu coronavirus anterior.

Studiul concluzionează că vaccinarea în timpul celui de-al doilea trimestru întărește protecția mamei și siguranța nou-născutului în timpul pandemiei.

Deoarece studiul în sine menționează doar al doilea și al treilea trimestru, în ciuda constatărilor din New England Journal of Medicine, Ministerul Sănătății a lansat recomandări în urmă cu aproape un an conform căreia femeile însărcinate nu ar trebui să se vaccineze dacă sunt în prezent în primul trimestru de sarcină și să așteaptă până la al doilea.

Acest lucru nu are legătură directă cu efectele vaccinului, ci mai degrabă se datorează stadiilor sensibile de dezvoltare ale fătului, cu posibilități de avort spontan. Cu toate acestea, prof. Roni Maimon, directorul Diviziei de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Centrului Medical Shamir, a spus că acum există suficiente informații care să sugereze că femeile ar trebui să fie inoculate în orice stadiu al sarcinii.

În august anul trecut, experții în sănătate au confirmat că cel de-al treilea vaccin împotriva coronavirusului este sigur și pentru femeile însărcinate, potrivit cercetărilor de la Shaare Zedek din Ierusalim care au implicat 3.000 de femei, potrivit The Jerusalem Post.

În ceea ce privește studiul realizat în Massachusetts, nou-născuții pot primi imunitate împotriva COVID-19 dacă sunt alăptați de mamele lor care sunt vaccinate cu Pfizer, BioNTech sau Moderna.

Studiul lor observă, de asemenea, că anticorpii pot fi detectați la bebeluși și copii mici cu vârste cuprinse între 1,5 luni și aproape doi ani.

Treizeci de femei, majoritatea lucrători din domeniul sănătății, au participat la studiu și au primit vaccinul între ianuarie și aprilie anul trecut. Trei dintre ele au raportat că anterior au avut COVID la un moment dat de la începutul pandemiei.

Probele de lapte matern și probe de sânge au fost furnizate de femei înainte de a fi vaccinate „la două până la trei săptămâni după prima doză de vaccin și la trei săptămâni după a doua doză”. Probele de lapte matern au reușit să neutralizeze vârful proteic al SARS-CoV-2 și patru variante și „conferă imunitate pasivă sugarului care alăptează”, concluzionează studiul.

