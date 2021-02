O femeie și-a pierdut părul după ce s-a infectat cu COVID-19. “A căzut în grămezi mari, a fost îngrozitor!”

Abbey Read a povestit presei locale că după ce s-a infectat cu SARS-COV-2 părul ei a început să cadă foarte mult, lucru care a dus-o în pragul depresei, mai ales că şi cele două fiice ale sale au fost testate pozitiv.

Întreaga familie a trăit un cosmar timp de 6 luni, cât Abbey s-a luptat efectiv să găsească o soluţie salvatoare.

“Părul meu a căzut în grămezi mari. A fost îngrozitor şi foarte, foarte supărător. Discutam rar despre asta și mă simţeam neatrăgătoare şi jenată. Aveam păr lung şi nu mai puteam să îl las desfăcut. A trebuit să mă coafez în aşa fel încât să ascund zonele de chelie”, a declarat Abbey Read, potrivit Daily Mirror.

Din fericirie, după ce s-a vindecat de COVID, a urmat un tratament şi lucrurile par să revină pe făgaşul normal.

“Când am văzut că părul a început să-mi crească din nou, am fost eliberată. Ce a crescut în spate e precum părul de bebeluş, moale şi pufos. Deocamdată, are doar 2,54 centimetri, aşa că nu creşte prea repede”, a precizat englezoaica.

Potrivit mai multor studii, boala COVID-19 poate dezvolta şi acest simptom, femeile fiind mult mai vulnerabile comparativ cu bărbații.

