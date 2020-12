Mărturia fiicei unui pacient mort în spitalul din Reşiţa: "De când l-am văzut pe tata pe jos, pe coridor, am coşmaruri"

"Sunt jurnalist de 6 ani în departamentul Social și am văzut foarte multe situații dar îți spun sincer: ceva mai șocant de atât, niciodată! Și mai ales să stai de vorba cu cei apropiați acestor persoane. Pentru că aflii că erau persoane fără alte probleme de sănătate. Avea 77 de ani..." a povestit Sabrina Preda, în platoul emisiunii Esențial, la Antena3.

"Aparținătorii nu mai au acces în spital, nu pot să intre și îi asigura cei de acolo că 'tatăl Dumneavoastra este bine, este în perfuzii, este tratat bine' iar omul ajunge să strige după ajutor, (...) culcat pe ciment, să își strige soția să îl ia de acolo", a adăugat jurnalistul Sergiu Cora. Acesta a mai explicat că bărbatul nu suferea de afecțiuni psihiatrice.

"Este important să subliniem că acest pacient s-a dus cu o durere de picior, el neavând afecțiuni psihice. Pentru că, în acea secție, vorbim de Secția de Pneumo-Ftiziologie a spitalului, au fost aduși și pacienți care aveau afecțiuni psihice. Din cauza că nu există spații în centrele de psihiatrie pentru a trata pacienții care sunt și cu nevoi psihiatrice și cu COVID, sunt aduși în spitalele de stat și iată...Nu zice nimeni, toți sunt oameni, dar nu sunt îngrijiți. Ce vedem în imagini este șocant."

Jurnaliștii Antena3 au luat legătură cu fiica bărbatului decedat care a povestit în exclusivitate ce i s-a transmis inițial despre starea de sănătate a tatălui său și cum a reacționat când a văzut imaginile din 'spitalul morții', difuzate de Antena3.

"Sora mea a luat legătură. Greu, foarte greu se ia legătură, prin zeci de telefoane. Și au spus că este acolo unde așteaptă să-i facă dacă are COVID sau nu. Între timp nu ne-au mai zis dacă are COVID sau nu, ne-au zis doar că este foarte bine îngrijit, că este pus la perfuzii (...) ca are sondă și să stăm liniștiți că este foarte bine îngrijit."

A fost mai greu să vadă imaginile din Spitalul de la Reșița, decât să primească vestea morții tatălui său

"Să nu va zic, să nu va zic momentele alea...Cred că nici când am primit vestea că a decedat...În momentul când l-am văzut pe tatăl meu jos, pe coridor, nici nu am putut să stau în picioare (...)", a povestit, plângând fiica bărbatului.

"Nu pot să descriu momentele. Am coșmaruri, cel puțin de aseară, nu am dormit, plâng întruna. Nu pot să descriu...Așa este România asta, la toți le e frică și mai bine murim decât să spunem adevărul. Acum să ieșim la vot și pe cine să votăm, pe cei care l-au omorât pe tată?"

Toți îl cunosc drept 'Tata Vasile'. Un om bun și cald, cu o voce caldă. Eu nu cred că te duci cu un picior și să mori. Și chiar dacă l-ar fi găsit pozitiv eu cred că tatăl meu rezistă. Pentru că nu avea cu inima, nu avea nimic. Tatăl meu ar fi rezistat. Niciodată nu a spus 'nu pot să respir' " a mai spus femeia, care încă se afla în stare de șoc după ce a văzut imaginile din spital.