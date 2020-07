Gabriela Firea face acuzații: Ministerul Sănătății manipulează! Avem paturi suficiente în spitale

”Mai multă organizare, mai puțină manipulare! Se vorbește despre o criză de ventilatoare mecanice. Dar unde au dispărut? Erau anunțate vreo 3 000! Noi am achiziționat încă 25 de ventilatoare mecanice mobile noi, ultra performante, care s-au adăugat aparatelor deja funcționale, utilizate zi de zi în cele trei unități sanitare COVID sau suport COVID din subordinea Primăriei Capitalei, coordonate de ASSMB. Zilele trecute, Ministerul Sănătății transmitea că nu mai sunt locuri la ATI, precum și ventilatoare, în Bucuresti. Fals!

Cum nimic nu risipește dezinformării mai eficient decât cifrele, vă informăm că spitalele din Capitală dispun de 95 de paturi ATI și ventilatoare mecanice mobile, la care se adaugă noile achiziții, precum și de cadre medicale specializate în medicina de urgență, astfel încât să trateze eficient atât pacienții COVID cu probleme mai complexe, cât și pe cei cu alte afecțiuni care necesită același tratament prompt și profesionist”, a scris Gabriela Firea pe rețeaua de socializare.

Gabriela Firea: Nu înțeleg care e scopul

”Cum poți să spui că nu sunt ventilatoare mecanice în spitale, câtă vreme noi avem 95 de astfel de aparate. De asemenea, am achiziționat și au venit deja în București zilele acestea încă 25 de ventilatoare mecanice. Ele sunt la dispoziția spitalelor(...). Avem de asemenea cadre medicale foarte bine pregătite.

Cred că paradoxul este în următoarea frază pe care o voi spune. Noi am rămas cu organizarea din luna martie din punct de vedere medical și anume atât spitalele de boli infecțioase care au devenit în linia întâi spitale COVID cât și cele suport au raportat către Ministerul Sănătății un număr de paturi disponibile și de locuri la ATI pentru COVID. Din acestea se extrag statisticile care se transmit zilnic către acel grup de comunicare.

Gabriela Firea: ”Avem tot ce ne trebuie. Ce nu avem este organizarea”

Vă dau un simplu exemplu. Dacă un spital, și vorbesc în cunoștință de cauză, are de fapt în realitate 700 de paturi dar a alocat pentru COVID 400, dar restul spitalului este oricum aproape gol, cu foarte puțini pacienți fiindcă se fac puține internări, statistică arată practic din acel număr declarat inițial câte paturi mai sunt libere sau câte locuri la ATI nu înseamnă că este capacitatea maximă.

De aceea am și spus astăzi că trebuie mai multă organizare și mai puțină manipulare. Avem și în București și cred că și în marile municipii atât cadre medicale suficiente cât și paturi în spital, dar trebuie mai bună organizare în sensul să se declare, să se informeze populația cu un numărul real de cadre medicale, de paturi disponibile în spitale”

Gabriela Firea: Nu mă așez la coada celor care afirmă că nu există pandemie, că nu există viruși, că este o răceală ușoară

”Eu știu ce înseamnă acest pericol. Am luptat din prima zi cu acest virus(...). Am fost și eu carne de tun pentru că am fost și merg în toate spitalele inclusiv cele cu COVID.

Să afirmăm că nu mai sunt locuri la ATI și ventilatoare mecanice cred că creează o panică în rândul populației. Vreau să informăm populația, să transmitem să fim precaută pe cât posibil, să evite aglomerațiile, să nu meargă în zonele unde s-ar putea contamina”, a mai spus Gabriela Firea.