Se recomandă o întârziere în administrarea rapelului la vaccinul Pfizer

Danuta Skowronski și Gaston De Serres au declarat că și-au tras concluziile din documentele Pfizer transmise Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), scrie Reuters.

Constatările au fost, de asemenea, similare cu eficacitatea de 92,1% a primei doze pentru vaccinul Moderna, au adăugat cei doi cercetători în scrisoarea publicată în The New England Journal of Medicine.

Conform acestora, ar putea exista o anumită incertitudine cu privire la durata protecției cu o singură doză, dar administrarea celei de-a doua doze la o lună după prima a oferit „puține beneficii în plus, pe termen scurt”.

„Având în vedere lipsa actuală de vaccin, amânarea celei de-a doua doze este o chestiune de securitate națională care, dacă este ignorată, va duce cu siguranță la mii de spitalizări și decese legate de COVID-19 în această iarnă în Statele Unite”, au avertizat autorii.

În răspunsul său, Pfizer a spus că schema de dozare alternativă a vaccinului său nu a fost încă evaluată, iar decizia a rămas la latitudinea autorităților sanitare.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) recomanda un interval maxim de 42 de zile între prima și a doua doză a vaccinului, în timp ce FDA impune un decalaj de 21 de zile între cele două doze ale vaccinului Pfizer.

Eficacitatea primei doze este neaşteptată iar rapelul ar trebui amânat

Un studiu israelian arată că eficacitatea serului dezvoltat de Pfizer - BioNTech este mult mai mare decât se anticipa şi se apropie de rata de imunizare obţinută după rapelul efectuat la 21 de zile.

Concret, prima doză de vaccin Pfizer are o eficacitate de 85%, comparativ cu cele 95% menţionate în prospectul producătorului după injectarea celei de-a doua doze. Studiul a fost realizat la Centrul Medical Sheba asupra lucrătorilor în domeniul sanitar şi urmează să fie publicat în jurnalul de specialitate The Lancet.

Conform rezultatelor obţinute, s-a constatat o reducere cu 85% a cazurilor simptomatice de COVID-19 în decurs de 15 până la 28 de zile de la administrarea primei doze personalului medical.

Este vorba despre 7.214 medici şi asistenţi. În ceea ce priveşte cazurile asimptomatice depistate prin testare, acestea s-au redus cu 75%.

Eficacitatea primei doze, ridicată la participanţii tineri şi sănătoşi

Gili Regev-Yochay, epidemiolog în cadrul Centrului Sheba, a precizat că majoritatea celor incluşi în studiu sunt persoane tinere, fără probleme de sănătate.

"Spre deosebire de de studiul Pfizer, noi nu avem multe persoane peste 65 de ani", a spus ea, adăugând că studiul a avut loc într-o perioadă de creştere a cazurilor de infectare cu coronavirus în Israel, când spitalele au primit numeroşi pacienţi.

Rezultatele anunţate de Centrul Sheba vin la o zi după ce specialiştii canadieni au sugerat că a doua doză de vaccin Pfizer ar trebui amânată, ţinând cont de rata mare de imunizare după injecţia iniţală.

