Țara cu cea mai mare rată de vaccinare: Peste 3% din populație a fost deja imunizată împotriva COVID-19

13% dintre persoanele de peste 60 de ani, din Israel, au primit deja serul anti-COVID. În clasamentul țărilor cu cele mai multe vaccinuri efectuate, urmează Bahrain cu 3,03 persoane vaccinate la suta de locuitori și Regatul Unit unde 1,18 persoane din 100 au primit vaccinul anti-coronvirus.

Israel is #1 in the world in vaccinated per capita with 3.2% of the population vaccinated



13% of the risk group of people aged 60+ already vaccinated



Hopefully soon we'll see a decrease in the relative share of the risk group among the seriously sick & those who die of Covid-19 pic.twitter.com/U1cpl22ves