Un grup de voluntari format pe Facebook face cumpărături pentru persoanele izolate la domiciliu

O mână de ajutor întinsă celor aflați în izolare la domiciliu, din cauza coronavirusului vine din partea unui Grupul format pe facebook denumit "Vă ajutăm de la Sibiu!".

Grupul funcționează pe bază de voluntariat pentru cei care stau acasă și au nevoie de alimente, medicamente sau provizii de orice fel, scrie Turnul Sfatului.

„E vorba aceea, deloc nouă, ‘United we stand, divided we fall’, de care suntem mai aproape ca niciodată. Am creat această pagină ca pe un loc civic de întâlnire pe tema Coronavirus, dar şi ca pe un grup de suport pentru cei aflaţi în imposibilitatea de a se aproviziona în perioada următoare, este anunţul postat pe Facebook de Smaranda Bălan, iniţiatoarea grupului.

Potrivit organizatorilor, voluntarii înscriși în grup vor fi coordonați prin facebook și whatsapp astfel încât să ajungă acolo unde este necesar.

”Ideea a venit în contextul în care școlile vor fi închise și se face apel la populație să stea mai mult în case. Ne-am gândit la cei în vârstă, la mamele cu copii mici… Vrem să formăm o rețea de voluntari pe cartiere și să mergem la cumpărături", spune Diana Manta, cealaltă inițiatoare a proiectului.

În câteva ore de la publicarea anunțului pe rețeaua de socializare erau deja înscriși câteva zeci de voluntari.