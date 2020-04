Jurnalist român ucis de coronavirus, la 11 zile după ce a fost infectat

Anunțul morții jurnalistului Iustin Liuba a fost făcut de Casa Regală, pentru că acesta era un apropiat al familiei.

Iată anunțul Casei Regale despre moartea jurnalistului Iustin Liuba, care ar fi împlinit în iunie 96 de ani, potrivit stirilekanald.ro.

”Majestatea Sa Custodele Coroanei a aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul a jurnalistului român Iustin Liuba. Personalitate marcantă a postului de radio “Europa Liberă”, pe care l-a condus o vreme, Iustin Liuba a fost un asiduu susținător al Coroanei Române, pe care a servit-o neîncetat, mai ales după plecarea sa în exil, în anul 1952.

Justin Liuba a fost o figură proeminentă a exilului românesc, un eminent și influent promotor al democrației și libertății românilor, un avocat al cauzei anticomuniste în spațiul occidental.

La New York, în luna aprilie 2013, în numele Regelui Mihai I, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a învestit pe Iustin Liuba cu Medalia Regală pentru Loialitate.

Majestatea Sa a transmis condoleanțe fiicei lui Iustin Liuba, dna Arabella Justine Liuba", se arată în mesaj.

Iustin Liuba a ajuns în Statele Unite în 1952, venit din Germania, unde studiase cu o bursă la Universitatea din Heidelberg. El a plecat peste ocean ca răspuns la apelul prin care generalul Nicolae Rădescu (ultimul prim-ministru al unui Guvern Român necomunist) le-a cerut românilor din exil să se unească pentru putea continua lupta contra regimului totalitar, exact cum a procedat și generalul Charles De Gaulle în Franța.

Justin Liuba a fost angajat la Europa Liberă, unde a fost chemat de Noel Bernard, în anul 1956, la scurt timp după ce Revoluția Maghiară a fost înăbușită în sânge de tancurile sovietice.

Sub pseudonimul Dan Vâlceanu el a transmis, vreme de trei decenii, știri, reportaje și interviuri cu mari personalități istorice. În paralel, el a fost și Președintele Fundației „Iuliu Maniu“, o organizație româno-americană fondată în 1951 la New York de un grup de național-țărăniști în exil, care i-au sprijinit pe refugiații politic, pentru a se adapta mai ușor la condițiile din SUA, se arată în articolul publicației New York magazin, despre cariera jurnalistului mort de coronavirus.