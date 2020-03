Conform CNN, jurnalistul se simte bine și va continua să modereze emisiunea sa zilnică, „Cuomo Prime Time”, de acasă.

„În aceste momente deja dificile, am fost testat pozitiv pentru coronavirus. Am intrat în contact cu oameni care au fost testați pozitiv iar de câteva zile am început să respir mai greu și să am febră. Sper doar să nu o fi infectat pe Cristina și pe copii, asta ar fi mai rău decât boala în sine”, a postat Cuomo pe rețelele de socializare.

Jurnalistul s-a autoziolat în pivniță pentru a își proteja familia, loc de unde va și transmite pentru CNN.

Acesta este al treilea caz confirmat la sediul CNN din New York, care a luat deja măsuri drastice împotriva virusului. Angajații trustului de presă lucrează de acasă, iar moderatorii transmit chiar de la ei din casă.