Mărturia cutremurătoare a gravidei din Mioveni testată fals-pozitiv cu COVID-19

Viitoarea mămică nu a acceptat situația și, ajutată de medicul său ginecolog, a reușit să facă al doilea test, care a ieșit negativ.

"Eu eram convinsă că nu am COVID"

"Pe 11 iulie mi s-a făcut testul și a doua zi am primit rezultatul. Și m-au dus la Câmpulung unde era maternitate COVID. Eu eram convinsă că nu am COVID, nu aveam niciun fel de simptome, nici eu și nici apropiații mei. Am solicitat să mi se facă din nou testul, am vrut să-l plătesc eu, dar m-au refuzat spunând că procedura este să-l repeți peste 8 zile. Mai devreme nu, exact așa mi-au spus.

Medicul meu ginecolog a insistat foarte mult la Câmpulung să mi se repete testul, iar după două-trei zile mi s-a repetat testul. Iar asistenta care a venit să-mi repete testul era un pic indignată că de ce insistă medicul meu atât de mult să repetăm. Era sigură că va fi pozitiv. Și testul a ieșit negativ

"Am stat în salon cu o altă gravidă cu test fals pozitiv"

După care am vrut să plec și mi s-a spus că trebuie să mai stau încă 48 de ore ca să mai fac încă un test care să iasă tot negativ. M-au externat, a venit familia să mă ia și a doua zi am mers să nasc. Norocul meu a fost că am fost pusă într-o cameră singură. Doar a doua zi a venit o altă gravidă, tot din Mioveni. Și culmea, tot cu test fals pozitiv", a declarat tânăra.