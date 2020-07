Medic din Italia, afirmații incredibile: Nimeni nu mai moare în Italia de COVID-19 de cel puțin două luni

Profesorul spune că COVID-19 e în continuare foarte contagios, dar că în Italia intensitatea i-ar fi scăzut. Specialistul susține că acolo oamenii ar muri de două luni în urma unor patologii neglijate, agravate de prezența virusului.

"Ceea ce am văzut din studii, din observații clinice, dar mai ales din obervații virusologice de laborator, pentru că observația virusologică este făcută practic in vitro, caracterizează SARS COVID-1 în acest mod: este un virus extrem de contagios, deci RP este extrem de influențat de capacitatea acestui virus de a fi contagios. De fapt, este ceea ce se întâmplă în toată lumea și în Italia, unde vedem și am spus-o și eu, trebuie să învățăm să conviețuim cu el", a declarat medicul.

Circulă voci că virusul circula deja din octombrie în Italia. După părerea dumneavoastră, există urme?

"Nu putem exclude posibilitatea ca virusul să fi existat în Italia încă înainte. Trebuie studiat din punct de vedere virusologic şi epidemiologic cu mare atenţie, pentru că toate acestea vor putea conduce la unele reflecţii în viitor, mai ales la necesitatea de a organiza unele sisteme de reţele de date în toată Europa", a mai spus prof. Zangrillo.

De ce în Italia în ultimele 80 de zile se moare doar de COVID-19? De ce nu s-a făcut o statistică justă a morților în perioada de lockdown?

"Nimeni nu mai moare în Italia de COVID-19 de cel puțin două luni. Dar lumea continuă să moară de patologii care au fost lăsate în seama sorţii, care au fost ignorate. În aceste momente la Urgenţa din zona metropolitană din Milano este plin de bolnavi cu patologii cronice dar care au fost neîngrijite din cauza urgenţei virusului şi care acum s-au agravat pentru că necesita de intervenţii uneori urgente şi acum e prea tîrziu. Mă refer la infarcturi, la pancreatite, tumori, etc. Deci continuă să se moară, dar nu de Covid. Eu am spus că virusul nu mai este în stare, din fericire, să producă o boală gravă".

