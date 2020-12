Medicul Virgil Musta, avertisment dur despre noua tulpină de COVID-19: ”Creează premisele unui al treilea val!”

Medicul timișorean este de părere că noua tulpină va putea fi ținută sub control doar cu ajutorul unor măsuri stricte de control a circulației oamenilor între state și atrage atenția, în același timp, asupra consecințelor grave pe care le poate avea răspândirea virusului cu mutații.

„Noua tulpina creeaza premisele unui al treilea val, ceea ce face ca sistemele de sanatate, care sunt deja sub o presiune deja foarte mare, sa nu mai faca fata, de aceea este necesar sa se ia masuri din fasa, pentru a nu se ajunge la o contagiozitate foarte mare.

”Sunt două mutații ale proteinei care fixează virusul de celulă și permite intrarea în celulă”

Este cunoscut in stiinta medicala ca virusii sufera mai multe mutatii, dar de obicei acestea sunt minore. S-au mai descoperit pe parcursul acestui an mai multe mutatii, dar care se pare ca nu au influentat nici patogenitatea, nici contagiozitatea acestui virus.

In aceasta situatie sunt doua mutatii ale proteinei care fixeaza virusul de celula si permite intrarea in celula si creste contagiozitatea si transmisibilitatea bolii.

Apare o transmitere intensa, foarte greu de stapanit pentru ca vin in acelasi timp cu un un numar de cazuri severe si critice care necesita internare in Terapie Intensiva si deja locurile sunt limitate”, a explicat medicul Virgil Musta.

Întrebat dacă noua tulpină va ajunge în România, medicul a declarat că s-a acționat încă de la primele cazuri, ceea ce limitează transmisia în afara Marii Britanii.

"Am inteles ca deja s-au luat masuri, in sensul ca traficul este oprit pe cale aeriana, iar persoanele care vin din Marea Britanie sunt carantinate. In momentul in care o zona este carantinata, riscul de a se transmite scade. Este necesar sa se ia aceste masuri pentru ca altfel vom avea si mai mult de suferit.

Din cate am inteles, mutatiile nu au efect asupra patogenitatii, asupra severitatii, dar se stie ca un numar mare de cazuri vine cu un numar mare de cazuri severe, pentru ca sunt cuprinse si persoanele la risc, care evolueaza sever, deci exista consecinte si in acest sens", a mai spus șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, potrivit observatornews.ro.