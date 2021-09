Medicul Adrian Marinescu, soluții în valul patru de infectări cu COVID-19: "Dacă în toate spitalele s-ar face această evaluare, situația ar arăta altfel"

"În momentul de față, presiunea la Institutul Matei Bals este extrem de mare, pentru că sunt multe prezentări. Oricât de repede ai vrea să o faci, clar depășește posibilitatea de evaluare în 24 de ore.", precizează medicul Marinescu.

"Există un ordin de ministru care spune clar: orice spital trebuie să vină cu un dublu circuit. Într-o situație grea, cum e cea de acum, 30% dintre locuri trebuie să fie pentru pacienți cu SARS-CoV-2. Dacă în toate spitalele s-ar face această evaluare, situația ar arata altfel.

Al doilea aspect: testăm mai mult. Oamenii își pot face teste și acasă. Problema pe care o avem este că în momentul în care ai un diagnostic, acea persoană ar trebui evaluată. Că începe cu medicul de familie sau continuă cu spitalul, ar trebui să o facă în timp real.

Vorbim foarte des de paturile de Terapie Intensivă. Important e să nu am un pacient critic care să ajungă în punctul în care are complicații. Ar trebui să intervin înainte, și acest lucru îl pot face dacă îl evaluez rapid, din momentul diagnosticului. Și am nevoie de spitale pentru a o face.

Am ajuns la vaccinare. Vaccinarea, că obiectiv principal are că persoană respectivă să nu facă o formă severă. Este ceea ce, e fapt, mă interesează. Mai ales pentru cei vulnerabili, cei în vârstă.

Nu vorbim doar de vaccinare, vorbim și de cei care au trebut prin boală. În final, protecția populației se va obține în două moduri: cei care se vaccineaza și cei care trec prin boală. Diferența este că nu am vrea să avem pierderi.", a mai declarat doctorul.

