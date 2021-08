Mesajul lui Arnold Schwarzenneger pentru antivacciniști: “Dacă ai un stop cardiac, nu îți consulți grupul de pe Facebook”

Mesajul actorului s-a viralizat rapid. El a explicat clar că toți cei care își doresc să știe informații despre vaccin, covid și orice problemă de sănătate, să le caute la experți, nu online la oameni nespecializați.



“Mereu am fost de părere că e bine să își cunoști punctele forte și să asculți de experți. Dacă vrei să știi mai multe despre cum să-ți formezi bicepșii, întreabă-mă pe mine, pentru că mi-am petrecut toată viața învățând despre asta și am fost desemnat cel mai mare culturist al tuturor timpurilor.



Dr. Faucci și toți virusologii și epidemiologii au studiat bolile și vaccinurile pentru întreaga lor viață, deci îi ascult și le cer tuturor să îi asculte.



E simplu: dacă îți ia casa foc, nu te uiți pe You Tube, suni la pompieri! Dacă ai un stop cardiac, nu îți consulți grupul de pe facebook” a scris Arnold Schwarzenneger pe contul său de Facebook .

