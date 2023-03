Monica Pop: ”Ce înseamnă virus scăpat? Pe unde a ieșit? Asta nu există! Nu este scăpat...”

Directorul FBI anunță că, cel mai probabil, virusul care a provocat pandemia de COVID a fost scăpat dintr-un laborator din China, după ce și departamentul energiei de la Washington a anunțat că a ajuns la această concluzie.

Directorul FBI, Christopher Wray, a declarat într-un interviu pentru Fox News:

"FBI a apreciat de ceva timp că originea pandemiei este cel mai probabil un incident de laborator”.

Acesta a mai spus că autoritățile din China "au făcut tot posibilul pentru a zădărnici și obstrucționa" eforturile de identificare a sursei pandemiei globale. China a negat existența unei scurgeri din laboratorul din Wuhan, calificând acuzația drept defăimătoare.

În perioada pandemiei, ipoteza scurgerii din laborator a fost respinsă de majoritatea specialiștilor și instituțiilor fiind considerată o teorie a conspirației.

O investigație a Organizației Mondiale a Sănătății a calificat teoria drept "extrem de improbabilă", dar, după critici virulente, directorul general al agenției a cerut o nouă anchetă, spunând că "toate ipotezele rămân deschise și necesită studii suplimentare".

”Sunt miliarde de oameni care au fost afectați de boala asta!”

Medicul Monica Pop susține însă că virusul nu putea fi ”scăpat” accidental.

”Este exact ceea ce am bănuit a fi în urmă cu destul de multă vreme. Eu, la început, am crezut că este un virus corect. Așa am crezut. Dar, după un timp, după ce am văzut că acest virus dă determinări în toate organele, eu nu știu să existe așa ceva în medicina mondială. E un virus care dă determinări și cerebrale, și cardiovasculare, și renale, și musculare și de toate felurile. Și așa ceva nu există! De când mi-am dat seama că este așa, eu am fost convinsă că este ceva care nu e curat. Și se pare că așa este.

Dacă se va demonstra științific, și să știți că acest lucru nu este departe, vor fi multe capete care trebuie să cadă pentru că, în primul rând, cred că oricine trebuie să controleze și să testeze lucrurile astea și pe urmă să ajungă la ceea ce s-a întâmplat.

Vă dați seama că este un virus care a afectat toată planeta? Deci nu doar o țară, sau două, sau trei. Sunt miliarde de oameni care au fost afectați de boala asta!

Ce înseamnă virus scăpat? Pe unde a ieșit? Asta nu există. Dacă este așa, atunci nu este scăpat. Clar!”, a explicat Monica Pop la Antena 3 CNN.