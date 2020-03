Cadrele medicale de la Spitalul Județean din Suceava au atras atenția asupra faptului că sunt nevoite să aibă grijă de pacienți, deși nu au echipament de protecție.

"Pacienții de la Suceava primesc tratament pentru coronavirus. Eu am terminat ședința cu puținii medici care au mai rămas la Spitalul Județean Suceava. Țin să menționez că a trebuit să aducem profesioniști de la Iași.

În acest moment, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași am suplimentat numărul de ventilatoare din clădirea nouă. Sunt cazuri din ce în ce mai grave. În acest moment avem 5 cazuri de pacienți care au nevoie de respirație asistată. La Suceava erau 234 de medici, dar ei sunt acum pozitivi. Am început să mobilizăm tot ce înseamnă personal din centrul universitar, medici specialiști, rezidenți în ultimul an.

După ce dezinfectăm spitalul mare, îi vom muta în acele secții. Cred că rezolvăm în 48-72 de ore. În acest moment, Spitalul din Suceava e cea mai fierbinte zonă din România.

Astăzi au plecat 200 de teste din Suceava, pe lângă cele 177 pozitive până acum", a spus Nelu Tătaru la Antena 3.

Nelu Tătaru, noi precizări despre situația de la Spitalul din Suceava: "Sunt cazuri din ce în ce mai grave"