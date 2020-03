O româncă, profesor universitar în China, trăiește cu sigiliul pe ușă după declanșarea epidemiei de coronavirus

Gabriela Mogoș a fost plecată pentru mai multe zile în Coreea de Sud iar la întoarcere, autoritățile chineze abia au mai lăsat-o să ajungă la ea acasă.

„Mă aflu în țara care oricum deține secretul, având în vedere că au vindecat atâția oameni. Ca urmare, dacă m-am infectat între timp, sigur mă voi și vindeca aici”, spune Gabriela Mogoș.

”Nu am prieteni care s-au îmbolnăvit. Nici nu cunosc pe cineva care s-a îmbolnăvit. Doar știu că mulți dintre colegii mei sunt blocați acolo unde au plecat, așa cum am fost și eu blocată o lună de zile în Asia pentru că nu m-am putut întoarce în China să îmi reiau activitatea, tocmai din pricina coronavirusului. Am revenit în țară miercuri după-amiază, iar în momentul în care am ajuns, autoritățile de aici nu mi-au permis accesul în scara blocului pe motiv că trebuie să stau în carantină într-o zonă specială unde stau persoanele care se întorc din zone cu risc”, a mai povestit ea.

”Recunosc, eu am venit din Coreea de sud care, cu două zile înainte de a pleca eu, activase codul rosu de coronavirus. Dar eu am stat 12 zile acolo și nu a fost nimic, apoi acest virus venea din China. M-am simțit deranjata că nu sunt lăsată sa intru in casa”, a spus Gabriela Mogoș, precizând că i s-a permit accesul în apartament după mai multe intervenții.