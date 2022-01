Jurma: ”Pandemia e posibil să ne servească o variantă surpriză”. Când ajungem la incidența sub 1

”Cum a evoluat pandemia de la prognoza pe care am publicat-o la începutul lunii ianuarie și ce urmează?

Aveți graficul in imaginea atașată, unde curba roșie este media mobila la 7 zile a cazurilor oficiale. Aceasta s-a aliniat pana acum destul de bine pe media intervalului de predicție definit de scenariul optimist (verde punctat) si cel pesimist (mov punctat).

”Problema în continuare o reprezinta capacitatea noastră de a monitoriza pandemia prin testare”

Problema în continuare o reprezinta capacitatea noastră de a monitoriza pandemia prin testare. Așa cum se vede din tabel, săptămâna trecută, marti 18 ianuarie, am avut vârful de teste de pana acum când am detectat 16,760 cazuri cu 88,019 teste.

Astăzi vedem un număr mai redus de teste, așa cum era de așteptat după o zi libera, însă deși testele au scăzut cu 26,000 numărul de cazuri a crescut cu 3,000.

Rata de pozitivare se menține la peste 30% ceea ce înseamnă ca de mâine când se va reveni la peste 75,000 de teste pe zi vom depăși si pragul de 25,000 de cazuri, poate chiar si pe cel de 30,000 de cazuri pana la finalul săptămânii.

”Daca însă creșterea mai continua o săptămână atunci putem ajunge si la cele 70,000 de cazuri pe zi in februarie”

Săptămâna viitoare, daca avem noroc, exista o șansă reala sa vedem vârful valului 5-Omicron la valori intre 40,000 si 50,000 de cazuri pe zi. Daca însă creșterea mai continua o săptămână atunci putem ajunge si la cele 70,000 de cazuri pe zi in februarie, pe care le menționa si dr. Rafila

Totul depinde ca felul in care testarea tine pasul cu pandemia. Din acest punct de vedere inițiativa domnului Rafila de a deschide centre de testare este lăudabilă. Chiar și mai lăudabilă este inițiativa deschiderii unui centru de testare gratuita in Craiova.

”Vedem ca romanii sunt responsabili si vor sa se testeze după un contact cu o persoana infectata”

Vedem astfel ca romanii sunt responsabili si vor sa se testeze după un contact cu o persoana infectata daca li se oferă oportunitatea.

Păcat ca la noi testele au fost mereu văzute ca un dușman al autorităților centrale si locale. Folosite ca alternativă la carantina generală ar fi putut salva mii de vieți si reduce enorm inclusiv costurile economice ale pandemiei.

Tot la începutul lunii ianuarie atrăgeam atenția:

"Creșterea spitalizărilor este însă mult mai accentuata in rândul minorilor unde internările COVID-19 au crescut de la 55 la 95 (aproape de 2x) fata de săptămâna trecută.

Aceasta creștere mai rapidă în rândul copiilor confirma tabloul general din alte tari unde internările pediatrice sunt în general de 4x mai multe decât în valul precedent."

”Numărul de internări în rândul copiilor a continuat sa se dubleze săptămânal”

Din păcate numărul de internări în rândul copiilor a continuat sa se dubleze săptămânal. A depășit deja vârful de 515 internați minori pe zi din valul 4-Delta si va depăși probabil 1,000 de internați pe zi pana duminică. Ce confirmă așadar ca pentru copii, Omicron este mai periculos decât Delta.

Vedem însă că și curba internărilor în rândul populației generale (curba portocalie) a început sa crească rapid.

Aceasta curbă este acum cu 2 săptămâni în urma curbei confirmărilor, deși în valurile precedente a anticipat curba confirmărilor așa cum se vede in imagine.

”Omicron are o viteza mult mai mare de infectare viteză și o perioadă de incubație mai redusă”

Acest aspect nou se datorează faptului că Omicron are o viteza mult mai mare de infectare viteză și o perioadă de incubație mai redusa dar boala progresează ceva mai lent decât în cazul Delta, probabil datorită gradului mai scăzut de multiplicare în plămâni.

Odată însă provocată furtuna de citokine evoluția este similara cu Delta si decesele încep să apară. Curba deceselor este abia la debut așadar, dar avem deja o creștere a numărului zilnic de decese față de săptămâna trecută.

”Probabil că vom coborî sub 3 la mie în luna martie și sub 1 la mie in aprilie”

Faptul ca evoluția se încadrează în prognoza pentru faza ascendentă face ca și prognoza pentru faza descendentă să fie credibilă. Este așadar probabil că vom coborî sub 3 la mie în luna martie și sub 1 la mie in aprilie, dacă nu vor apărea surprize neplăcute din partea pandemiei.

Daca pandemia nu a primit înștiințarea că s-a terminat pandemia și că a devenit "doar o gripă", e posibil sa ne mai servească o variantă surpriză, cum pare să facă în Danemarca și Franța unde după 6 săptămâni a intrat într-un platou după care a reluat creșterea”, scrie Octavian Jurma pe o rețea socială.