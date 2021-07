Varianta Delta se răspândește amenințător în România! Un bărbat de 42 de ani, în stare gravă la ATI

Numai la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, în ultimele zile, au ajuns mai mulți pacienți infectați. Este vorba despre mai multe persoane din Bacău și din Iași, care s-au întors recent din Irlanda.

În total, zece persoane au fost confirmate ieri, 6 iulie 2021. Trei pacienți din județul Iași, care au fost depistați cu noua tulpină, au vârste de 42, 61 și 68 de ani. Și o familie întreagă din județul Bacău este contaminată cu noua tulpină.

„Spitalul de Boli Infecțioase, singurul centru de excelență din Moldova în diagnosticarea, tratarea și îngrijirea pacienților cu patologie infecto-contagioasă, a secvențiat și identificat doi pacienți COVID-19 cu tulpina Delta, diagnosticul fiind confirmat și la Institutul Național de Boli Infecțioase «Matei Balș». Sunt două persoane din Pașcani cu vârste de 68 și 61 de ani; o familie formată din șase membri (părinți, de 36 și 29 ani, și patru copii cu vârste de 3, 5, 7 și 8 ani), un pacient din alt focar în vârstă de 62 ani, aceștia fiind toți din județul Bacău. Pacienții, în marea lor majoritate, sunt proaspăt reîntorși din Irlanda, ceea ce ne-a determinat să ridicăm suspiciunea majoră de infectare cu tulpina Delta”, a declarat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, potrivit bzi.ro.

Bărbat de 42 de ani, în stare gravă la Terapie Intensivă

Cel mai grav este un bărbat în vârstă de 42 de ani, internat pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Este vorba despre una dintre persoanele confirmate, în decursul zilei de ieri, cu noua tulpină Delta.

Ieșeanul este proaspăt întors din Irlanda, iar medicii au suspectat încă de la primele simptome că acesta ar fi infectat cu noua tulpină.

„Pacientul în vârstă de aproximativ 42 de ani, venit din Irlanda, se afla internat la noi de câteva zile. Acesta se află în stare gravă în secția ATI. Pentru că a venit din Irlanda, am suspectat faptul că poate fi infectat cu noua tulpină Delta și am început secvențierea. Primul rezultat era incert și am reluat secvențierea, iar, din nefericire, rezultatul a fost pozitiv. Avem în Iași primul caz de tulpină Delta, o tulpină foarte contagioasă. Bărbatul se simte rău”, a declarat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

Primele simptome ale variantei Delta

Cele zece persoane au prezentat simptome comune în momentul în care s-au prezentat la spital. Mai exact, tuse și febră. Medicii ieșeni au precizat că aceștia prezentau disfuncție respiratorie. Doar unul dintre cei zece pacienți se află în stare gravă, ceilalți sunt stabili și rămân sub supraveghere.

„La internare, pacienții prezentau disfuncție respiratorie, febră, tuse. În momentul de față, în terapia COVID-19 avem internați cinci pacienți, unul dintre aceștia fiind cu tulpina Delta. Ceilalți sunt stabili în momentul de față. Sunt monitorizați și supravegheați. Pacienții din Bacău sunt toți internați la spitalul din Bacău”, a precizat dr. Florin Roșu.

În acest moment, medicii secvențiază o nouă probă a unui pacient în vârstă de 83 de ani, despre care suspectează că ar fi infectat cu varianta Delta.

„În momentul de față avem în lucru o probă recoltată de la un pacient în vârstă de 83 de ani, suspect de asemenea de infectare cu varianta Delta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a fost și rămâne în prima linie a luptei cu pandemia COVID-19, punând pe primul plan pacientul și aparținătorii. Sfătuiesc populația să se informeze corect din punct de vedere medical prin discuții și întrebări adresate medicului de familie, medicului infecționist, astfel încât scepticismul legat de vaccinare să dispară, iar respectarea în continuare a măsurilor de prevenție să fie o certitudine. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase este centru regional de screening, probele din Bacău au ajuns la noi”, a spus managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

