Pandemie de coronavirus. Interviu cu prima persoană testată pentru vaccin

Vaccinul a fost administrat unei voluntare de 43 de ani.

„În urmă cu câteva săptămâni a fost un apel pentru voluntari. Am completat un formular și am fost apoi sunată. Am trecut printr-un filtru telefonic, apoi am mers în persoană pentru o examinare fizică.

Dimineață la ora 8:00 am primit prima doză(...). Acum sunt atât de entuziasmată că a fost ceva ce am putut face și eu. Sunt atât de mândră de mine și plină de mulțumire pentru privilegiul pe care l-am avut ca să pot face asta.

Sunt sănătoasă, am o slujbă pentru care primesc un salariu lunar, compania mea este flexibilă și îmi permite să îmi iau niște timp liber.

Am familia și prieteni care mă susțin. Îngrijorarea mea este pentru cei cu slujbe plătite la oră ale căror vieți vor fi impactate sever în curând(...).

Cred că voi primi o a doua doză de vaccin în patru săptămâni. Apoi voi fi urmărită pentru următoarele 14 luni într-un nou studiu”, a declarat Jennifer, prima persoană testată pentru vaccin.

