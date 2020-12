Gheorghe Piperea critică dur imunitatea legală acordată producătorilor de vaccin: "Să sperăm că nenorocirea nu se va întâmpla în Europa!"

Avocatul Gheorghe Piperea a comentat situaţia de peste Ocean şi consicinţele la nivelul continentului european.

"În opinia mea, s-a atins linie roşie. Nu există, după cunoştinţele mele, o situaţie în care producătorii de medicamente şi de substanţe periculoase să fie apăraţi prin imunitate legală pentru efectele secundare ale produselor lor. Este, după cunoştinţa mea, prima dată când un astfel de vaccin beneficiază de imunitate, deşi legea din SUA invocată în acest caz datează de pe vremea administraţiei Reagan şi nu a fost aplicată până în prezent.

Gheorghe: Să sperăm că această nenorocire - imunitate legală pentru producătorii de vaccin - nu se va întâmpla în U.E.

Din nefericire, această idee a pătruns şi în Marea Britanie. La cererea premierului Boris Johnson, Parlamentul a adopat o prevedere similară. Să sperăm că nu se va întâmpla această nenorocire şi în UE (...) Cel puţin aparent suntem apăraţi, pentru că există directive şi există decizia din 2017 a CJUE (Curtea de Justiţie a U.E.) la adresa companiei farmaceutice Sanofi... Însă eu am o temere în momentul de faţă (...) La ora actuală, marile afaceri sunt organizate astfel încât la ele nu există alternativă. Chiar aşa se numeşte în economia comportamentală: efectul TINA - There Is No Alternative (Nu există alternativă). Pfizer, care este apărat de răspundere în SUA şi Anglia, va spune aşa: 'Ori suntem apăraţi de răspundere şi în toată Europa, începând cu Germania, Franţa, România, ori nu mai aveţi vaccinul de la noi. Şi atunci, întrebarea fundamentală care se va pune este: ce vor face românii când Pfizer va spune - ori ne daţi imunitatea, ori nu aveţi vaccinul'? Aici nu mai e vorba doar de profit, ci de geopolitică. Din momentul în care introduci o astfel de discriminare - americani şi britanicii au fost de acord cu această 'imunizare' la răspundere, deci trebuie să fie de acord şi românii - statul de drept este pus la pământ", a spus Piperea într-o intervenţie la Antena 3.

Imunitate juridică în SUA pentru Pfizer şi Moderna, dar şi pentru FDA

Guvernul federal american a acordat producătorilor Pfizer și Moderna imunitate la răspundere în cazul în care "ceva neintenționat" se întâmplă din cauza vaccinurillor create de aceste companii.

Astfel, cei care vor suferi efecte adverse grave din cauza vaccinului anti-COVID-19 nu vor putea să reclame acest lucru în instanțele din Statele Unite. De asemenea, persoanele care au de suferit de pe urma vaccinului nu vor putea să-și dea în judecată angajatorii în cazul în care aceștia impun vaccinarea drept condiție pentru angajare.

Mai mult, americanii nu vor putea da în judecată nici FDA, organismul însărcinat cu autorizarea unui vaccin pentru uz de urgență.

Primele victime ale efectelor secundare după injectarea vaccinului Pfizer

Această supra-imunitate este privită cu reticenţă în mediile juridice din SUA.

"Este foarte rar ca o lege cu privire la imunitatea generală să fie adoptată (...) Companiilor farmaceutice de obicei nu li se oferă o protecție de răspundere legală", spune Rogge Dunn, un avocat din Dallas în dreptul muncii.

Agenția Americană a Medicamentului a anunțat recent că lucrează la modificări ale recomandărilor privind vaccinul anti-COVID de la Pfizer - BioNTech, după apariția de reacții alergice la două persoane care au primit prima doză în SUA.

Una dintre persoane a făcut şoc anafilactic şi a avut nevoie de spitalizare.