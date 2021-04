Pilotul de raliuri Titi Aur, mărturie din spitalul COVID: "Parcă m-a strâns cineva de gât, nu îmi ajungea aerul. Permanent am nevoie de mască de oxigen"

"Permanent am nevoie de mască de oxigen, din păcate. Plămânii sunt afectați 45 la sută. Respir foarte greu și, fără mască, aproape imposibil. Stau cu două surse.

Am fost și sunt disciplinat, am respectat toate regulile, am purtat mască. Nu am fost un disperat, am ieșit în public atât cât a fost nevoie. Colegii mei nu au suferit niciunul, familia este ok, eu sunt singurul afectat. Nu știu de unde am cules nenorocitul ăsta de virus.

Aprox. 80-85% din cei infectați sunt cu forme ușoare și pot fi tratați acasă, sub îndrumarea medicului. Dar aprox. 15% sunt cu plămânii afectați, eu fac parte din această categorie. Am o formă medie de afectare, din fericire nu foarte gravă, dar touși aproape de 50%. Asta înseamnă obligatoriu tratament intensiv, sub controlul echipei medicale.

"După o zi am venit din nou la spital și mi s-a confirmat că plămânul era deja afectat 30%"

Sunt la spitalul din Bârlad, unde este spital COVID. Sunt internat de joi, pe 1. Primele simptome le-am avut duminică pe 28. Am venit la spital, am fost controlat, mi s-a făcut CT, plămânul nu era afectat atunci.

Mi s-a dat tratament că să fac acasă dar joi dimineață am avut primele simptome de lipsa de aer. Parcă m-a strâns cineva de gât, parcă nu îmi ajungea aerul. Atunci mi-am dat seama că e o problema, am venit din nou la spital și mi s-a confirmat că plămânul era deja afectat 30%, deci o evoluție foarte rapidă.

Medicii se comportă extraordinar. Vin și îți explică. partea psihologică este extraordinar de important. Mi-au spus că pot să plec sau să stau. Dacă plec, uite ce risc. Dacă stau, uite ce urmează. Mi-au spus că este posibil să ajung la 45-50% pentru că nu există o minune care să oprească brusc.

Și s-a reușit oprirea evoluției la mine. Și probabil va începe, încet, încet, revenirea. Ce este important, este că evoluția negativă s-a oprit dar senzațiile sunt foarte ciudate și grele. Vorbesc foarte foarte greu și îmi vine să tușesc.

Tuturor celor care nu cred în acest virus, care cred că este conspirație sau nu este adevărat, se păcălesc singuri. Și mai ales cei care au simptome, să se prezinte cât mai repede la specialiști. Dacă ajungi cu plămânul afectat peste 70% Dumnezeu va avea foarte mult de lucrat."

