Primarul Florin Oancea, infectat cu coronavirus, interviu exclusiv: Am o mare presiune și apăsare

Totodată, el susţine că a fost la şedinţa BPN din Parlament, unde a participat şi Verghil Chiţac, dar nu a intrat în contact direct cu acesta. Oancea recunoaşte că de luni şi până ieri, când s-a autoizolat, a intrat în contact cu mai multe persoane. Şi familia lui aşteaptă acum rezultatele testelor pentru coronavirus.

În urma conferinței de presă a lui Ludovic Orban în care a anunțat că unul dintre colegii noștri este testat pozitiv s-a luat decizia autoizolării tuturor persoanelor care au participat la BPN din 9 martie. Acest lucru l-am făcut și eu. Am solicitat să mi se facă testul, mie și familiei mele. Am primit rezultatul DSP, pentru mine e pozitiv. E surprinzător pentru că am participat, am fost în acea sală însă n-am intrat în contact direct cu Chițac.

Nu pot să fiu ipocrit să spun că nu m-am întâlnit cu nimeni, normal că m-am întâlnit. Numărul nu e foarte mare. Până ieri am fost la lucru. Mă gândesc cu îngrijorare că posibil am trimis și colegilor mei. Din acest punct de vedere am o mare presiune și apăsare.

Nu am niciun simptom, mă simt foarte bine. Nu e cazul să închidem orașul și județul. Trebuie să dăm dovadă de calm și înțelepciune. Sunt convins că în perioada următoare, autoritățile vor lua cea mai importantă decizie.”, a zis Oancea.