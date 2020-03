"Sunt 280 de oameni care fac dezinfectare pe teren. Acționăm peste tot. Cam 40 de scări pe zi vor face aceste echipe.

Avem aceste tururi, cel mare care merge pe strada principală... am început de pe 10 martie și se vede. E clar că lucrurile merg tot mai bine. Avem 6 mașini care se plimbă prin sector și au anunțat că de azi începe dezinfecția în scările de bloc. Am pus afișe, oamenii știu să nu iasă in bloc.

În toate spațiile verzi, grădinile blocurilor, în piețe.. facem dezinfecție. Vrem să-i asigurăm pe locuitori că avem grijă de sănătatea lor. Îi rog doar să stea în casă. Avem 110 utilaje în acest moment, trebuie să mai vină 10.

Utilajele au fost cumpărate pentru că era necesar să facem o salubrizare în sector. Se spunea că Sectorul 5 e cel mai murdar. Acum vă rog să observați că nu mai e deloc așa. Noi am început demersurile de pe 25 februarie, când a fost confirmat primul caz de coronavirus în România și dezinfectările le facem de pe 10 martie", a spus Daniel Florea.

Primarul Sectorului 5: "De azi începe dezinfecția și în scările de bloc. Oamenii să rămână în casă"