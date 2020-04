Protest cu scandal în centrul Berlinului. Manifestanții spun că nu mai suportă izolarea și vor să revină la viața normală

Autoritățile din Berlin s-au văzut nevoite să intervină pentru a-i face pe manifestanți să se întoarcă la casele lor, potrivit BBC.

Protestatarii au început să strige ”Îmi vreau viaţa de dinainte”, în timp ce afișau pancarte pe care erau expuse mesaje de genul ”Protejaţi-ne drepturile contituţionale” sau ”Libertatea nu este totul, dar fără libertate totul este nimic”.

Oamenii legii au spus că aproximativ 100 de persoane au fost arestate.

Numărului de cazuri pozitive de coronavirus a scăzut în ultima vreme în Germania, motiv pentru care Guvernul a anunțat că prelungește măsurile de izolare numai până pe 3 mai.

Până în momentul de față, au fost înregistrate 156.727 de cazuri pozitive de coronavirus în Germania, 5.880 de decese și 109.800 de vindecări.

In the middle of Berlin another Saturday protest is underway against the lockdown measures introduced - and slowly being lifted - by the Germany government. #COVID19



One of the protestors was just carried away by police officers pic.twitter.com/3zSfutVfZf