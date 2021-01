Raed Arafat anunță că nu se vor condiționa călătoriile în funcție de vaccinare: "Nu vom aplica astfel de discriminări"

"Anul a fost provocator, greu. Un an de la care am învățat mult. Am trecut printr-o situație de care vorbeam ipotetic, teoretic. Nu a fost un an ușor deloc", a spus Raed Arafat la Antena 3.

"E viață normală care ne-a lipsit la toți. Pentru mine însemna să ies cu colegii, cu prietenii, să ies la cumpărături, la mall, la film. Totul s-a schimbat. Am ajuns la faza în care facem comandă online, mai rar ies în zone aglomerate. Eu pe an aveam foarte multe călătorii internaționale, în interes de serviciu. Gândiți-va că anul asta nu îmi aduc aminte nicio călătorie, nu am fost.

Când ești obișnuit cu un mod de viață și te duci la alt mod de viață…online e ceva, dar când te duci și discuți cu oamenii, te mai vezi cu ei dupa sedinta, creezi foarte multe oportunități pentru viitor. La videoconferință stai, fiecare prezintă, dar nu mai ai timp să discuți cu nimeni pentru că se termină conferința și s-a terminat discuția. Această interacțiune umană pe care eu o consider foarte importantă a lipsit."

Raed Arafat: Avem și obligația să ne adaptăm. Să luăm ce e bun

"Cred că pentru orice persoană care este activă, perioada asta i-a schimbat viață într-un mod foarte serios. Așteptăm cu vaccinarea să revenim la cvasi-normalitatea la care toți vrem să revenim."

Întrebat de Radu Tudor în cât timp de la primirea vaccinului suntem imunizați, Raed Arafat a explicat că durează între cinci și la șase săptămâni, de la administrarea primei doze:

"Mai e de așteptat după rapel (n.r. a doua doză) încă două săptămâni până știi că sistemul are capacitatea să combată virusul respectiv."

E posibil să fie unele întruniri internaționale care să spună “poți să vii dacă ești vaccinat”. În România noi am zis că nu vom aplică astfel de discriminări și nu vom aplică astfel de reguli

Raed Arafat a explicat că cel mai important aspect al vaccinării este acela ca, indiferent dacă o persoana va face apoi forme ușoare de coronavirus, nu se va mai ajunge la forme severe și la sechele care răman pe perioade lungi sau chiar pe viață

"Vaccinul va preveni sechelele, pentru că va preveni formă gravă. Asta înseamnă că dacă nu faci formă gravă nu vei face sechele care rămân luni de zile sau poate pe viață. Pulmonare sau la alte organe ale corpului. Vaccinul va preveni aceste lucruri pentru că armata internă a corpului e pregătită să acționeze în momentul în care ai luat contact și ești infectat. Atunci corpul oprește asaltul virusului și oprește."

Raed Arafat: Abia aștept să mă vaccinez

"Niciunul dintre noi nu recomandă acest lucru fără să spună că o să se vaccineze. Eu am zis că aștept momentul. Eu sigur mă vaccinez. Nu se pune problema.

Abia aștept acest lucru. Pentru că oricare dintre noi este vulnerabil și este la orice moment expus să se infecteze și să ajungă chiar pe patul de Terapie Intensivă."