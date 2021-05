La 37 de ani, Raluca a stat două luni la ATI, cu un plămân afectat 100%: ”Aveam halucinații. Apoi țineam o iconiță în mână și mă rugam”

Raluca Ganea a stat internată timp de 60 de zile la Terapie intensivă la Institutul Marius Nasta, iar acum abia a fost trecută pe salon. A respirat cu mască în toată acea perioadă, dar nu a fost intubată.

Unul din plămâni, afectat 100%

Unul din plămâni e afectat de coronavirus aproape în totalitatea, iar medicii nici nu îi dădeau prea mari șanse de supraviețuire. Cât a stat la ATI, a fost și ziua ei: a împlinit 37 de ani.

Totul a început cu niște dureri în gât și febră, însă Raluca Ganea nu a venit repede la spital.

”Nu pot să zic că am venit repede, după o săptămână de la simptome. Am făcut două teste, au ieșit negative și am crezut că nu am COVID. Asta m-a ținut mai departe de spital”, povestește pacienta.

Raluca: Aveam momente în care aveam și halucinații, mă gândeam la tot felul de lucruri ciudate

Acum, când a ajuns pe salon și este mai bine, a aflat însă că și-a pierdut mama, tot bolnavă de COVID.

”Aveam momente în care aveam și halucinații, mă gândeam la tot felul de lucruri ciudate. Țineam o iconiță în mână și spuneam singura rugăciune pe care o știam, Tatăl nostru”, își amintește Raluca Ganea care va pleca acasă săptămâna viitoare.



