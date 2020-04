Țara în care persoanele care nu respectă carantina pot fi ucise de armată! Anunțul președintelui: „Dacă veţi cauza probleme, vă voi îngropa!”

Rodrigo Duterte a apreciat că este vital ca toată lumea să coopereze în lupta împotriva covid-19 şi să respecte măsurile de izolare.

„Subliniez gravitatea problemei, iar voi trebuie să ascultaţi”, a declarat miercuri seara Duterte.

„Ordinele mele către poliţie şi armată (...), dacă sunt tulburări şi există posibilitatea să riposteze, cu riscul vieţilor voastre, (sunt) ucideţi-i prin împuşcare”, a spus el.

„S-a înţeles? Morţi. Dacă veţi cauza probleme, vă voi îngropa!”, a mai spus şeful statului filipinez.

Filipinele au înregistrat 96 de decese şi 2.311 de cazuri confirmate de contaminare, toate în ultimele trei săptămâni, iar de-acum se înregistrează sute de noi cazuri de infectare zilnic.

